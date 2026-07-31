Maria Cosentino e Luca Giovinazzo sono stati insigniti del titolo di Valdostana e Valdostano dell'anno, un prestigioso riconoscimento attribuito dai lettori del quotidiano La Stampa. La selezione è avvenuta tra otto candidati proposti dalla redazione di Aosta, e la cerimonia di premiazione si è svolta il 31 luglio 2026 a Courmayeur, nell'ambito dell'evento “La Stampa per voi”.

L'evento, ospitato al Jardin de l’Ange, nel cuore di Courmayeur, ha riunito importanti figure del giornalismo e dello sport. Presenti il direttore de La Stampa, Antonio Di Rosa, il vicedirettore Federico Monga, e il responsabile della redazione di Aosta, Andrea Chatrian.

Hanno partecipato anche le firme Paolo Brusorio, Giulia Zonca ed Enrico Martinet, insieme all'inviato Domenico Quirico.

Tra gli ospiti illustri figuravano Giovanni Carnevali, la capitana della nazionale femminile di tennis Tathiana Garbin, l'alpinista Marco Camandona, la leggenda dello sci di fondo Federico Pellegrino, e i campioni di sci di velocità Simone Origone e Valentina Greggio.

I profili dei vincitori

Maria Cosentino è l'ideatrice di “Il cielo in una pentola”, un progetto di catering che coinvolge e valorizza giovani con disabilità. Questa iniziativa si è affermata come uno dei servizi più apprezzati e richiesti in Valle d'Aosta. Cosentino è anche vicepresidente della cooperativa C’era l’acca e referente del progetto.

Luca Giovinazzo, ex giocatore di hockey su ghiaccio del Club Aosta, ha giocato un ruolo chiave nel rilancio di questo sport nella regione. Nel 2009, ha fondato la squadra Gladiators, che sotto la sua guida ha sfiorato il titolo di campione d'Italia nella Italian Hockey League. Attualmente, Giovinazzo ricopre il ruolo di allenatore degli Aosta Gladiators.

Il processo di selezione e gli altri finalisti

La nomina dei Valdostani dell'anno è stata preceduta da un sondaggio online, che ha permesso ai lettori di individuare i finalisti. La scelta definitiva è poi avvenuta durante l'evento a Courmayeur, dove i presenti hanno votato tra otto personalità – quattro donne e quattro uomini – selezionate per il loro impegno nel sociale, nella cultura o nello sport.

Tra gli altri finalisti che hanno concorso al prestigioso riconoscimento figuravano Ginevra Pascarella, giovane campionessa di ginnastica ritmica, e Manuele Amateis, presidente della sezione regionale di Aice VdA (Associazione Italiana contro l’Epilessia).

L'evento si è concluso con un rinfresco, offerto ai partecipanti che avevano confermato la loro presenza, celebrando così i vincitori e l'importante iniziativa.