Dal 25 al 27 luglio, Pescara ospiterà la tradizionale Festa di Sant'Andrea, patrono della città e dei pescatori. Dopo lo stop dello scorso anno per mancanza di autorizzazioni in spiaggia, tornano i fuochi pirotecnici, quest'anno previsti sulla diga foranea. La presentazione della festa, a Palazzo di Città, ha visto il sindaco Carlo Masci, l'assessore Gianni Santilli e i membri del Comitato Festa, evidenziare l'importanza dell'evento per la comunità.

Il programma include la suggestiva processione in mare di domenica 26 luglio con la statua del santo.

Durante la cerimonia, verranno gettate cinque corone di fiori in memoria dei caduti in mare. La processione partirà dalla chiesa di Sant’Andrea e attraverserà vie cittadine fino al porto, dove la statua sarà trasportata sul motopeschereccio "Fabio". Le corone saranno deposte in punti significativi, come via Cavour e il teatro d’Annunzio, per onorare pescatori e armatori scomparsi, un gesto di rispetto per la tradizione marinara.

Spettacoli e Tradizione Civile

Lo spettacolo pirotecnico conclusivo si terrà lunedì 27 luglio alle ore 24 sulla diga foranea. Prevista grande affluenza di pubblico lungo il lungofiume, ripristinato e dotato di pista ciclabile, che offrirà un punto di osservazione privilegiato.

La festa prevede anche il luna park sul lungomare dei Poeti, bancarelle di fritto sul lungofiume Paolucci, e concerti e spettacoli musicali, tra cui il tributo a Vasco Rossi dei Kom e l’esibizione della banda di Chieti.

Il Significato della Festa di Sant'Andrea

Organizzata dal comitato parrocchiale, la Festa di Sant'Andrea rappresenta un rito simbolico di grande valore per la comunità di Pescara. Riccardo Padovano, membro del comitato, ha dichiarato: “È un rito simbolico per celebrare il nostro santo, il nostro patrono, e con la cerimonia bellissima della processione a mare si rinnova una tradizione legata alla città di Pescara”. La festa richiama la devozione religiosa e la memoria dei pescatori scomparsi, coinvolgendo la cittadinanza in momenti di devozione e aggregazione, rafforzando il legame identitario con il mare.