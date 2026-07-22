Un forte maltempo ha colpito il territorio di Gualdo Tadino nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2026, lasciando dietro di sé una scia di danni significativi. L'ondata di maltempo è stata caratterizzata da grandine di notevoli dimensioni, forti raffiche di vento e abbondanti precipitazioni. Questi eventi atmosferici eccezionali hanno causato allagamenti diffusi e compromesso immobili, autoveicoli, coperture, attività economiche e colture agricole in tutta l'area.

Avviata la ricognizione e la raccolta delle segnalazioni

A seguito degli eccezionali eventi atmosferici, il Comune di Gualdo Tadino si è prontamente attivato, avviando la ricognizione dei danni.

L'Amministrazione comunale ha emesso l'ordinanza numero 76 in data 22 luglio, con l'obiettivo di coordinare le operazioni e supportare la popolazione. Si invita pertanto la cittadinanza, i titolari di attività economiche e produttive e le aziende agricole che abbiano subito danni a abitazioni, beni mobili registrati, strutture, macchinari o colture a presentare una segnalazione dettagliata nel più breve tempo possibile. Ogni segnalazione dovrà essere corredata da documentazione fotografica, una sintetica descrizione dei danni e, se disponibile, una prima stima economica. Le comunicazioni possono essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo gualdotadino@letterecertificate.it.

Tutta la documentazione raccolta sarà successivamente trasmessa alla Regione Umbria per i necessari provvedimenti di competenza.

Il sostegno dell'Amministrazione e le parole della vicesindaca

L'assessora all'ambiente e vicesindaca Paola Gramaccia ha espresso la vicinanza dell'Amministrazione comunale, dichiarando: "Dopo gli eccezionali eventi atmosferici della notte ci siamo subito attivati come Comune per mettere in sicurezza le zone più colpite". La vicesindaca ha altresì ribadito l'importanza cruciale che tutti coloro che hanno subito danni presentino la propria segnalazione. Questo passaggio è fondamentale per poter quantificare con precisione l'entità dei danni e, di conseguenza, attivarsi presso la Regione Umbria per l'ottenimento dei provvedimenti necessari.

Il Comune ha assicurato la propria collaborazione con la massima celerità e attenzione, manifestando piena solidarietà a tutti i cittadini, le famiglie, le attività economiche e le aziende agricole colpite dall'evento.

Il ruolo e i provvedimenti della Regione Umbria

La Regione Umbria riveste un ruolo chiave in questo contesto, essendo la destinataria di tutta la documentazione relativa ai danni raccolta dal Comune. È di sua competenza l'adozione di eventuali provvedimenti legati a questi eventi atmosferici straordinari. La Regione è responsabile della gestione delle emergenze e del coordinamento degli interventi di protezione civile. Inoltre, si occupa dell'eventuale riconoscimento di stati di emergenza e della definizione delle relative misure di sostegno per le aree e le popolazioni colpite.