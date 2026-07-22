Una forte polemica politica ha scosso il Comune di Terni, con i parlamentari PD Anna Ascani e Walter Verini che hanno duramente criticato l'amministrazione del sindaco Stefano Bandecchi. Il 22 luglio 2026, in una nota congiunta, hanno definito la gestione comunale un "pozzo senza fine di opacità e inagibilità democratica". La nota ha richiamato una serie di episodi controversi – tra cui "insulti, offese, minacce a consiglieri e giornalisti, conflitti di interesse aperti, plateali e irripetibili offese sessiste" e "rapporti non trasparenti" che avrebbero contribuito a una crisi del calcio ternano – e il ritrovamento di microspie a Palazzo Spada.

La scoperta delle microspie, definita "oscura e dai contorni poco decifrabili", ha spinto i parlamentari a chiedere piena luce sull'"ennesimo inquietante episodio", denunciando un "clima che questo sindaco ha inquinato fin dall'inizio del suo mandato" e che "una città come Terni non merita".

Il caso delle microspie a Palazzo Spada

Il sindaco Stefano Bandecchi ha confermato la scoperta di dispositivi di ascolto nelle stanze degli assessori a Palazzo Spada. Ha parlato di un "caso politico‑malavitoso", specificando che le attrezzature ritrovate "non appartengono alla Procura della Repubblica". Le microspie sono state consegnate all'Arma dei carabinieri e il Comune ha sporto denuncia. Il primo cittadino ha ribadito che la strumentazione non è riconducibile all'autorità giudiziaria, definendo la situazione "preoccupante".

Ha sottolineato che la presenza di dispositivi installati "in modo accurato" negli uffici comunali rappresenta un problema che "va oltre i fattori personali, toccando aspetti politici e criminosi". Bandecchi ha annunciato una "pulizia" più approfondita negli ambienti, affermando che le stanze di Palazzo Spada non possono essere considerate sicure per discussioni politiche serie.

La sede del Comune di Terni

Palazzo Spada è la sede principale dell'amministrazione comunale di Terni, ospitando gli uffici del sindaco, della giunta e del consiglio. La sicurezza degli ambienti e la riservatezza delle discussioni sono aspetti fondamentali per il corretto funzionamento dell'ente locale.