Un atto di straordinario coraggio ha visto protagonista Giuseppe Di Leonardo, un quattordicenne di Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Il 20 luglio 2026, il giovane ha sfidato un incendio divampato nelle campagne di contrada Piana e Issiotti per salvare cinque vitellini dall'azienda zootecnica dello zio, minacciata dalle fiamme.

Mentre cinque mucche e due cavalli pascolavano liberamente, i vitellini erano rinchiusi in un box, esposti al grave rischio di soffocamento o ustioni. Giuseppe, affiancato dal padre Roberto, ha attraversato il denso fumo per aprire il box e liberare gli animali spaventati.

"Ieri abbiamo vissuto un momento davvero difficile," ha dichiarato il padre, Roberto Di Leonardo, "il fuoco era alle porte della nostra azienda e dovevamo mettere in salvo il bestiame."

Un legame profondo e la responsabilità

Il rapporto tra Giuseppe e i vitellini è stato descritto come particolarmente stretto. Il padre ha evidenziato come, per chi vive quotidianamente con gli animali, questi non siano semplici capi di bestiame, ma "facciano parte della famiglia". Ha aggiunto: "Gli animali ti danno fiducia incondizionata. E quando c'è fiducia, nasce responsabilità." Roberto ha inoltre spiegato che Giuseppe "li ha visti nascere e li ha aiutati a crescere, quasi come animali domestici", sottolineando il profondo senso di responsabilità che ha spinto il giovane ad agire.

Giuseppe, studente dell'istituto tecnico agrario 'A. Damiani' di Marsala, ha sempre affiancato il padre nelle attività agricole. Il suo intervento tempestivo è stato cruciale per evitare danni alle stalle e salvare la vita degli animali.

L'intervento dei soccorsi e il contesto degli incendi

I vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto per domare l'incendio. Durante le operazioni, due operatori hanno subito una leggera intossicazione da fumo. Fortunatamente, le fiamme non hanno causato danni strutturali all'edificio delle stalle. La zona del Trapanese ha registrato in quel periodo altri episodi di incendi, come quello che in contrada Cuddia ha minacciato strutture dedicate agli animali, richiedendo l'intervento delle squadre di emergenza.

Al termine dell'emergenza, Giuseppe ha constatato che i vitellini erano sani e salvi, esprimendo felicità per essere riuscito a salvarli.