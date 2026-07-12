La Regione Friuli Venezia Giulia ha rinnovato per il 2026 la collaborazione con Sdag Spa, garantendo agli autotrasportatori il libero accesso alle aree di parcheggio dell'interporto di Gorizia. Questa iniziativa si rende necessaria durante il periodo di chiusura della superstrada slovena H4, interessata da importanti lavori di adeguamento infrastrutturale. La decisione è stata formalizzata attraverso uno schema di convenzione approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessora alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante.

L’accordo prevede che Sdag metta gratuitamente a disposizione degli autotrasportatori tre aree di parcheggio attrezzate presso l’interporto di Gorizia.

Queste aree offrono complessivamente circa 465 stalli su una superficie di oltre 82mila metri quadrati, includendo servizi di assistenza, sicurezza e supporto alle operazioni doganali. La Regione sosterrà i relativi costi con un contributo massimo di 300mila euro per l’intero periodo di chiusura della H4, stimato in 130 giorni.

Obiettivi e impatti della convenzione

L'obiettivo primario della convenzione è ridurre gli effetti della chiusura della H4 sul sistema logistico e sulla viabilità regionale. L'iniziativa mira a offrire un supporto concreto agli autotrasportatori e a contribuire a mantenere equilibrati i flussi di traffico merci lungo il confine con la Slovenia. L'esperienza maturata nel 2025 ha già dimostrato l'efficacia di questa misura nel limitare i disagi e nel preservare l'operatività dell'hub logistico di Gorizia, motivo per cui l'intervento è stato confermato anche per la nuova fase dei lavori.

La Regione Friuli Venezia Giulia continuerà a lavorare in stretto coordinamento con le istituzioni italiane e slovene per affrontare la complessa gestione dei flussi di traffico. Questo periodo è cruciale, poiché interessa un corridoio strategico per i collegamenti internazionali. La convenzione rappresenta una risposta concreta alle esigenze del comparto dell'autotrasporto e dell'economia del territorio.

Dettagli sui lavori e gestione del traffico

I lavori sulla superstrada slovena H4, nel tratto tra Vipava e Razdrto, prevedono la chiusura della carreggiata in direzione Lubiana a partire dal 6 luglio, con conclusione stimata a metà novembre. Gli interventi programmati sono estesi e comprendono il rifacimento della pavimentazione, il risanamento del viadotto di Rebrnice, la realizzazione di nuove barriere frangivento e altre opere volte a migliorare la sicurezza dell'infrastruttura, particolarmente esposta alla bora.

Il valore complessivo dell'opera supera i 62 milioni di euro.

Durante il periodo di chiusura, il traffico pesante proveniente dall’Italia sarà soggetto a specifiche limitazioni e deviazioni obbligatorie verso il valico di Fernetti. L’anno precedente, il 2025, aveva già registrato un incremento del 70 per cento nei passaggi giornalieri di mezzi pesanti diretti al Lisert, con picchi che superavano i 7.000 transiti. Per mitigare i disagi previsti, sono state annunciate diverse strategie: il potenziamento del personale di assistenza sul piazzale del Lisert per velocizzare i pagamenti, l’estensione a tutte le piste di pagamenti contactless, l’ottimizzazione delle modalità di pagamento telepass/manuale e l’utilizzo di safety car in collaborazione con la Polizia stradale. In caso di code di 3 chilometri in uscita alla barriera di Trieste, i mezzi leggeri saranno deviati sulla A34 Villesse-Gorizia.