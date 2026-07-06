Il 6 luglio 2026, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato il nuovo ospedale e la Casa di Comunità a Montefiascone, Viterbo. La cerimonia ha riunito rappresentanti istituzionali, personale sanitario e cittadini, sottolineando l'importanza dell'evento per la sanità locale.

Durante l’inaugurazione, il presidente Rocca ha enfatizzato la rilevanza strategica delle nuove strutture: “Queste opere rappresentano un passo avanti fondamentale nella sanità del Lazio, avvicinando i servizi ai cittadini e rafforzando la rete assistenziale.

Un impegno concreto per migliorare la qualità della vita delle nostre comunità.”

Le nuove strutture sanitarie: servizi e obiettivi

L’ospedale di Montefiascone è stato concepito per offrire servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, rispondendo alle esigenze sanitarie della popolazione locale e limitrofa. Punto di riferimento essenziale per le cure.

La Casa di Comunità si propone come fulcro della medicina territoriale, fornendo servizi di prevenzione, assistenza primaria e un modello di assistenza integrata. Cruciale per la presa in carico dei pazienti cronici e la continuità delle cure, per una gestione più capillare della salute.

Entrambe le strutture sono dotate di tecnologie moderne e spazi progettati per migliorare accoglienza e comfort.

L'inaugurazione è stata accolta positivamente dalle autorità, che hanno riconosciuto il valore aggiunto di queste nuove realtà per la sanità locale, elevando standard di cura e accessibilità.

L'impegno della Regione Lazio per la sanità territoriale

L'apertura dell'ospedale e della Casa di Comunità a Montefiascone si inserisce nel quadro di rinnovamento e potenziamento della sanità territoriale promosso dalla Regione Lazio. Negli ultimi anni, la Regione ha destinato investimenti mirati a nuove infrastrutture e al rafforzamento della rete, per servizi più efficienti e accessibili ai cittadini.

La presenza del presidente Rocca ha ribadito l'impegno costante dell'amministrazione regionale per la salute pubblica e la vicinanza alle comunità. Le nuove strutture sono un punto di riferimento essenziale per la sanità della zona e un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e territorio, per un futuro più sano.