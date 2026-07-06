Un passaggio cruciale nelle indagini sull'omicidio di Mary Elizabeth Hopkins è atteso per il prossimo 24 luglio. In quella data, negli uffici della Guardia di Finanza di Imperia, verrà eseguita la copia forense dei dispositivi elettronici sequestrati nell'ambito dell'inchiesta. La docente americana di 55 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Ceriana, in provincia di Imperia, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale. Per la sua tragica morte, si trova attualmente in stato di fermo il compagno, Becken Olivieri, 51 anni, sul quale pende l'accusa, formulata dalla Procura di Imperia, di omicidio volontario aggravato.

Questo accertamento tecnico rappresenta un elemento di fondamentale importanza per l'avanzamento delle investigazioni, mirate a fare piena luce su tutti gli aspetti della drammatica vicenda.

I dispositivi sotto esame e la procedura di acquisizione

L'attenzione degli inquirenti si concentra su un totale di quattro dispositivi digitali, ritenuti essenziali per la ricostruzione degli eventi. Nello specifico, si tratta di due telefoni cellulari: uno appartenente direttamente alla vittima, Mary Elizabeth Hopkins, e l'altro in uso al presunto omicida, Becken Olivieri. A questi si aggiungono due notebook, anch'essi utilizzati da entrambi i conviventi nella loro abitazione. L'operazione di copia forense, disposta con provvedimento nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Imperia, non è una semplice duplicazione di dati.

Si tratta di una procedura altamente specializzata che consentirà di acquisire una copia integrale, bit per bit, e inalterabile di tutte le informazioni presenti sui dispositivi. Questo metodo garantisce l'integrità e l'autenticità delle prove digitali, elementi imprescindibili per la loro validità in ogni fase del procedimento giudiziario.

Obiettivi dell'analisi tecnica e il ruolo della Guardia di Finanza

Una volta completata l'acquisizione forense, il vasto materiale digitale raccolto sarà sottoposto a un'approfondita e meticolosa analisi. Questo compito sarà affidato agli investigatori specializzati e agli eventuali consulenti tecnici che potranno essere nominati dalle parti coinvolte nel processo.

L'obiettivo primario di questo scrupoloso esame è verificare l'eventuale presenza di elementi utili a ricostruire i rapporti intercorsi tra la vittima, Mary Elizabeth Hopkins, e il suo compagno, Becken Olivieri. Si cercherà inoltre di delineare con precisione le ultime ore precedenti al delitto, un periodo temporale cruciale per comprendere la sequenza degli eventi. Ogni altro dato, informazione o traccia digitale ritenuta rilevante ai fini dell'indagine sarà attentamente vagliata per fornire un quadro completo e dettagliato dei fatti.

Le indagini, che proseguono incessantemente sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Imperia, mirano a chiarire tutti gli aspetti della vicenda e a definire con la massima accuratezza la dinamica dei fatti che hanno condotto alla tragica scomparsa della docente.

La Guardia di Finanza, con la sua comprovata expertise nel campo degli accertamenti tecnici e delle investigazioni digitali, svolge un ruolo di supporto tecnico di primaria importanza. La sua operatività negli uffici di Imperia è garanzia della corretta acquisizione, conservazione e analisi delle informazioni digitali, fornendo un contributo indispensabile all'inchiesta per l'accertamento della verità.