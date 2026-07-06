Un ultranovantenne di 99 anni ha sparato alla moglie, una donna di 86 anni, nella loro abitazione di via Mongrifone a Savona. L'episodio si è verificato la mattina del 6 luglio 2026, intorno alle ore 7:00, al culmine di una lite domestica.

La donna, nata nel 1940, è stata colpita da un colpo di pistola Beretta. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime, tanto da richiederne il trasporto d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Qui, l'anziana è ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. È emerso che la donna soffrirebbe di demenza senile.

L'uomo, un ex guardia giurata in pensione nato nel 1927, dopo aver ferito la moglie, avrebbe tentato il suicidio, riportando alcune escoriazioni alle braccia e al volto. È stato soccorso e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Dopo le cure, è stato condotto dai carabinieri nella caserma di via Mentana. Attualmente, l'uomo è accusato di tentato omicidio.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenute le ambulanze della Croce Oro Mare e della Croce Bianca, l’automedica, la polizia locale e i carabinieri. L'intervento tempestivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine ha permesso il trasferimento immediato dei due anziani nei rispettivi ospedali e l'avvio delle indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Le indagini sul tentato omicidio

Le indagini sull'episodio sono coordinate dal Pubblico Ministero Luca Traversa. L'obiettivo è chiarire le motivazioni del gesto e approfondire l'utilizzo dell'arma da fuoco. Dopo le cure ospedaliere, i carabinieri hanno condotto l'uomo in caserma per ulteriori accertamenti.