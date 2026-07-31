San Marco in Lamis ha ospitato una sentita cerimonia di commemorazione in ricordo di Luigi e Aurelio Luciani, i due fratelli agricoltori brutalmente uccisi in un agguato mafioso sette anni fa. L'evento, tenutosi nella mattinata del 31 luglio, ha visto la partecipazione commossa dei familiari delle vittime, delle autorità locali e di numerosi cittadini, tutti uniti nel voler testimoniare la loro vicinanza e il loro fermo impegno contro la criminalità organizzata.

Il ricordo dei fratelli Luciani e la cerimonia

La commemorazione si è svolta nel luogo esatto dove Luigi e Aurelio persero la vita, mentre si trovavano a bordo del loro furgone, divenendo vittime innocenti di una sanguinosa faida tra clan mafiosi.

Durante la toccante cerimonia, sono stati deposti fiori in segno di rispetto e si è osservato un profondo minuto di silenzio, un momento di raccoglimento per onorare la memoria dei due uomini. I familiari hanno ricordato Luigi e Aurelio come uomini onesti e lavoratori instancabili, dediti ogni giorno ai campi per sostenere con dignità le loro famiglie. Le autorità presenti hanno ribadito con forza l'importanza cruciale della memoria e della incessante lotta contro la mafia, sottolineando come la comunità non dimentichi mai coloro che hanno perso la vita per mano della criminalità, riaffermando la propria resilienza e il desiderio di giustizia.

Il contesto dell'agguato e l'impegno civile

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività di sensibilizzazione e contrasto alla mafia che coinvolgono attivamente la cittadina di San Marco in Lamis e l'intera provincia di Foggia.

La tragica vicenda dei fratelli Luciani, infatti, rappresenta un simbolo potente per la comunità locale, che ogni anno si ritrova per rinnovare il proprio impegno civile e morale. L'agguato in cui persero la vita Luigi e Aurelio Luciani risale al 2017, quando i due furono colpiti per errore, trovandosi casualmente sul luogo di un violento regolamento di conti tra clan rivali, un evento che ha scosso profondamente la coscienza collettiva.

La cerimonia del 31 luglio ha registrato una vasta partecipazione di associazioni, studenti e rappresentanti delle istituzioni, a conferma della volontà collettiva di non abbassare la guardia nei confronti della criminalità organizzata e di promuovere con determinazione una radicata cultura della legalità. La presenza così numerosa e diversificata ha sottolineato l'unità della comunità nel condannare ogni forma di violenza mafiosa e nel sostenere i valori di giustizia e rispetto.