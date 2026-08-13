Un episodio insolito ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Un uomo si è rivolto ai sanitari dopo aver sofferto per giorni a causa di un gioco erotico finito male. L’oggetto, un anello fallico in acciaio inox, era rimasto incastrato e non era stato possibile rimuoverlo con i normali strumenti medici.

La situazione ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con una microfresa per tagliare l’anello e liberare il paziente. L’operazione è stata descritta come particolarmente delicata, sia per la posizione dell’oggetto sia per la necessità di evitare ulteriori danni o complicazioni.

Il paziente era alle prese con il dolore da diversi giorni prima di rivolgersi al pronto soccorso. L’intervento si è concluso con successo, consentendo la rimozione dell’oggetto e il sollievo del paziente.

Dettagli dell’intervento e ruolo dei Vigili del Fuoco

L’episodio si è verificato all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono stati chiamati per supportare il personale sanitario, che non era riuscito a rimuovere l’anello con i mezzi a disposizione. La microfresa utilizzata dai pompieri ha permesso di tagliare con precisione l’acciaio inox, senza arrecare danno al paziente. L’intervento è stato portato a termine in ambiente protetto, con la collaborazione tra operatori sanitari e Vigili del Fuoco.

L’ospedale Santa Maria degli Angeli

L’ospedale Santa Maria degli Angeli è la principale struttura sanitaria della città di Pordenone. La struttura offre servizi di pronto soccorso, reparti specialistici e assistenza sanitaria di base. L’ospedale è gestito dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e rappresenta un punto di riferimento per l’intera provincia di Pordenone, garantendo assistenza sia per le emergenze sia per le attività di routine.