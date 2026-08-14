È iniziato all'ospedale di Pescara il periodo di osservazione per Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano ricoverato in condizioni disperate. L'uomo era intervenuto per difendere il figlio diciottenne, coinvolto in una lite nella notte di domenica sul lungomare di Fossacesia, in provincia di Chieti. Colpito da un pugno sferrato da un diciottenne, Barchiesi ha riportato lesioni cerebrali gravissime. La Asl di Pescara ha comunicato l'avvio dell'iter per la certificazione del decesso, a seguito della diagnosi di morte encefalica.

Il tragico episodio si è verificato durante la notte di domenica scorsa, quando Diomede Barchiesi, residente a Lanciano, è intervenuto in difesa del figlio, un diciottenne coinvolto in uno scontro con altri ragazzi.

L'aggressione, avvenuta sul lungomare della località frentana di Fossacesia, ha portato il cinquantenne a subire un colpo violento che gli ha causato le gravi lesioni. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove le sue condizioni sono state fin da subito giudicate critiche.

L'accertamento della morte encefalica: procedura e tempistiche

La morte encefalica, o morte cerebrale, è definita come la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. In Italia, l'accertamento di tale condizione prevede un rigoroso periodo di osservazione. Questo lasso di tempo, che per gli adulti non può essere inferiore a sei ore, è fondamentale per confermare la diagnosi.

Durante l'osservazione, un collegio composto da tre specialisti esegue una serie di esami specifici, che includono test neurologici approfonditi, il test di apnea e un elettroencefalogramma della durata minima di trenta minuti. Solo al termine di questo iter, e una volta confermata la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali, si procede alla certificazione legale della morte.

Il quadro normativo italiano per la certificazione

La normativa italiana che regola l’accertamento e la certificazione della morte encefalica è particolarmente stringente. La diagnosi deve essere seguita da una verifica legale che rispetti i criteri neurologici stabiliti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste, la legge 29 dicembre 1993, n.

578, e il decreto ministeriale 11 aprile 2008, n. 136, delineano le procedure e i tempi necessari. Come già menzionato, il periodo di osservazione per gli adulti è fissato in un minimo di sei ore, a garanzia della massima accuratezza e certezza nella diagnosi di morte encefalica.