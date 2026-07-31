Il 31 luglio 2026 è stata ufficializzata una convenzione sanitaria tra il Comune di Cantiano (Pesaro Urbino) e l'Ospedale di Branca a Gubbio (Perugia), per la gestione dei casi di codice rosso. L'accordo, annunciato dal vice presidente del Consiglio Regionale Giacomo Rossi, mira a garantire ai cittadini di Cantiano un accesso più rapido alle prestazioni di emergenza, sfruttando la vicinanza dell'ospedale umbro rispetto ad altre strutture marchigiane.

Rossi ha evidenziato come questa intesa sia il frutto di un lungo percorso, concretizzatasi anche grazie al sostegno dell’assessore Paolo Calcinaro.

"Finalmente dopo decenni nei quali si auspicava questa convenzione, siamo riusciti ad attuarla", ha dichiarato Rossi, ricordando come la questione fosse stata sollevata senza successo nelle precedenti legislature. L'accordo, richiesto dalla Regione Marche e recepito dalla Regione Umbria, sarà prossimamente portato in giunta, agevolando il trasporto dei pazienti in codice rosso dal territorio di Cantiano verso l'ospedale Gubbio - Gualdo Tadino (Loc. Branca).

Dettagli della convenzione e precedenti accordi

L'accordo si inserisce in un quadro di collaborazioni interregionali consolidate. Rossi ha richiamato la DGR n. 1727 del 17 dicembre 2018, che aveva già definito un'intesa tra Marche e Umbria per l'accesso degli assistiti marchigiani di Apecchio all'ospedale di Città di Castello (Perugia) in caso di codice rosso o giallo.

Un'analoga convenzione era stata stipulata con San Marino per il Comune di Montegrimano.

L'obiettivo è assicurare un livello essenziale emergenziale uniforme su tutto il territorio regionale, garantendo risposte efficaci alle emergenze sanitarie, indipendentemente dai confini geografici. I cittadini di Cantiano in codice rosso potranno ora essere trasportati direttamente a Branca, con un risparmio di almeno 15-20 minuti sui tempi di percorrenza. Il servizio sarà gestito dal 118 di Cagli, che potrà dirigersi direttamente verso la struttura umbra, più vicina e accessibile.

L’Ospedale di Branca: struttura e servizi offerti

L’Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino, in località Branca, offre numerosi servizi.

Tra questi, il Pronto Soccorso, poliambulatorio, trasporto in ambulanza e progetti di mediazione culturale. La struttura, parte del network “Bollini Rosa”, si distingue per l'attenzione alla salute delle donne e per servizi come la rianimazione aperta e l'ospedale senza dolore. Il Pronto Soccorso ha recentemente completato un restyling, con nuovi spazi dedicati alla medicina d’urgenza e all’osservazione breve intensiva (OBI) attivi dal 3 giugno 2026.

Le unità operative includono pronto soccorso e chirurgia d’urgenza, farmacia ospedaliera, diagnostica di laboratorio, cardiologia/UTIC, centro ictus e neurologia, oncologia medica e ospedale di comunità. Il centralino dell’ospedale è contattabile al numero 075 89395.

L’ufficio per cartelle cliniche e referti si trova al piano terra (ingresso nord), con orari dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e turni pomeridiani il martedì e giovedì.

Rossi ha ringraziato per la collaborazione l’assessore regionale Paolo Calcinaro, la Regione Marche, l’Ars (nelle figure della dottoressa Flavia Carle e del dottor Antonio Draisci), il Direttore Ast1 Alberto Carelli, la Usl Umbria 1 e la Regione Umbria (nelle figure del Direttore Emanuele Ciotti e della dottoressa Daniela Donetti).