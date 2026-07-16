È stata inaugurata a Sarnano la nuova caserma dei Carabinieri, un evento significativo per la ricostruzione post-sisma. La struttura, edificata nello stesso luogo dove sorgeva il presidio storico dell’Arma, gravemente danneggiato dal terremoto del 2016, garantisce ora sicurezza e servizi rinnovati per la comunità locale. L’intervento, finanziato nell’ambito della ricostruzione privata, ha comportato un investimento complessivo di circa un milione e 270 mila euro. Il decreto di concessione risale al 2021, mentre una variante approvata nel 2024 ha aggiornato l’importo del contributo.

Dopo le intense scosse dell’ottobre 2016, che avevano reso l’immobile inagibile, i militari avevano operato in diverse fasi: inizialmente da una stazione mobile, poi da moduli provvisori e infine negli spazi condivisi con la caserma dei Carabinieri Forestali. Il personale era già rientrato nella sede ricostruita da alcuni mesi. I lavori hanno previsto la demolizione dell’edificio preesistente e la sua ricostruzione sul medesimo sedime. La nuova struttura è stata progettata seguendo rigorosi criteri di sicurezza sismica, efficienza energetica e accessibilità. Si sviluppa su tre livelli: al piano terra sono ospitati gli uffici e gli ambienti operativi, al primo piano gli alloggi di servizio e al secondo due mini appartamenti destinati al personale.

Il Ruolo Strategico e la Funzionalità Territoriale

La Stazione dei Carabinieri di Sarnano svolge un ruolo cruciale, estendendo la propria attività anche nel territorio comunale di Gualdo. Supporta, quando necessario, i presidi di San Ginesio e Penna San Giovanni e garantisce il controllo del tratto di competenza della strada statale 78 Picena. Durante la cerimonia di inaugurazione, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli ha sottolineato l’importanza della presenza dell’Arma: “I carabinieri sono stati al fianco delle comunità nei giorni più difficili dell’emergenza sismica e continuano a esserlo oggi”. Castelli ha aggiunto che “Restituire loro una caserma sicura e funzionale significa garantire le migliori condizioni per svolgere un servizio fondamentale.

La ricostruzione è sicurezza a tutti i livelli”.

Anche il generale Nicola Conforti, comandante della Legione Carabinieri Marche, ha evidenziato il valore simbolico dell’opera: “Viene restituita la casa dei carabinieri, che appartiene a tutta la comunità di Sarnano. Nonostante le ferite del sisma, questi territori non sono mai morti e i Carabinieri non li hanno mai abbandonati”. Il sindaco Fabio Fantegrossi ha definito l’evento “un’inaugurazione ricca di significato”, che consolida “una presenza fondamentale dello Stato vicino ai cittadini”. La sottosegretaria alla presidenza della giunta regionale, Silvia Luconi, ha rimarcato che si tratta di “non un semplice taglio del nastro, ma il frutto di un lavoro quotidiano di ascolto delle comunità e della capacità di tradurre le esigenze dei territori in fatti concreti”.

L'Impegno per la Ricostruzione e la Sicurezza Post-Sisma

La ricostruzione di caserme dei Carabinieri nei territori colpiti dal sisma del 2016 rappresenta una delle azioni primarie per il ripristino della funzionalità dei servizi essenziali e per rafforzare la presenza dello Stato nelle aree più provate. Interventi analoghi sono stati realizzati anche in altri comuni del Maceratese, come Fiastra, dove una nuova caserma dei Carabinieri è stata inaugurata nel maggio 2026. Queste iniziative testimoniano l’impegno costante per la sicurezza e la ripresa delle comunità locali.