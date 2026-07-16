L'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catanzaro ha prontamente diramato una comunicazione ufficiale per rassicurare la cittadinanza, affermando che il rischio di diffusione del virus West Nile in Calabria è, al momento attuale, considerato basso. Questa dichiarazione giunge in seguito alla conferma del primo caso di infezione da West Nile rilevato nella regione, che ha interessato un paziente residente proprio nel territorio di competenza dell'Asp di Catanzaro. L'intervento dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro si è reso necessario per fornire chiarezza e indicazioni precise dopo l'identificazione di questo primo contagio, sottolineando l'importanza di mantenere la calma e di seguire le direttive preventive.

Il primo caso e la valutazione del rischio epidemiologico

Il caso specifico è stato tempestivamente notificato alle competenti autorità sanitarie, attivando immediatamente le procedure di controllo e monitoraggio. L'Asp di Catanzaro ha tenuto a precisare che, fino a questo momento, non sono stati segnalati altri casi analoghi nella zona, un dato che alimenta la speranza che si tratti di un evento isolato. Le parole dell'Azienda sanitaria, "speriamo sia un caso isolato", riflettono una cauta ma ferma fiducia nella limitata circolazione del virus. La situazione epidemiologica è posta sotto costante monitoraggio da parte delle strutture sanitarie locali, che hanno già attivato tutte le procedure previste dai protocolli nazionali e regionali per la gestione di simili emergenze.

Questo include una sorveglianza attiva per identificare precocemente eventuali ulteriori contagi e per implementare misure di contenimento efficaci. La valutazione del rischio, sebbene attualmente bassa, è oggetto di revisione continua in base all'evoluzione del quadro clinico e ambientale.

Misure preventive e l'appello alla cittadinanza

In questo contesto, l'Asp di Catanzaro ha rivolto un esplicito invito alla popolazione a non cedere all'allarmismo, ribadendo con forza che il rischio di diffusione del virus West Nile rimane contenuto, stando alle attuali e approfondite valutazioni scientifiche. Le autorità sanitarie hanno voluto enfatizzare l'importanza cruciale dell'adozione di specifiche misure di prevenzione, che rappresentano la difesa più efficace contro il contagio.

Tra queste, la protezione dalle punture di zanzara assume un ruolo primario, essendo questi insetti i principali vettori del virus West Nile. Si raccomanda, ad esempio, l'uso di repellenti cutanei, l'installazione di zanzariere a finestre e porte, e l'eliminazione di ristagni d'acqua dove le zanzare possono proliferare. L'Azienda sanitaria ha fornito ampie rassicurazioni circa il suo impegno a proseguire un attento e scrupoloso monitoraggio della situazione sul territorio. Ha inoltre garantito che la cittadinanza sarà informata in modo tempestivo e trasparente su qualsiasi sviluppo o aggiornamento relativo alla diffusione del virus, mantenendo un canale di comunicazione aperto e costante per garantire la massima chiarezza e prevenire la diffusione di notizie infondate. L'obiettivo è salvaguardare la salute pubblica attraverso la vigilanza e la corretta informazione.