Un grave maxi tamponamento ha paralizzato il traffico nel pomeriggio del 13 luglio 2026 sulla strada statale 673, la tangenziale di Foggia. L'incidente, di notevole entità, ha visto il coinvolgimento di un consistente numero di veicoli e ha causato il ferimento di sette persone. Fortunatamente, le loro condizioni sono state giudicate gravi ma, nonostante la serietà delle lesioni, nessuna di esse risulta in pericolo di vita, un dato che ha offerto un primo sollievo nelle ore immediatamente successive allo scontro.

Il sinistro ha coinvolto direttamente un bus di linea delle Ferrovie del Gargano, due furgoni, un tir e due automobili, configurando un quadro di estrema complessità sulla carreggiata.

Tra i sette feriti figura anche l'autista del bus, che ha richiesto immediate cure mediche. La dinamica precisa che ha portato a questo maxi tamponamento è attualmente al centro dei rilievi condotti dagli agenti della Polizia locale di Foggia, impegnati a ricostruire ogni fase dell'accaduto per determinarne le cause esatte.

Intervento dei soccorsi e gestione dell'emergenza

L'allarme ha innescato una pronta e coordinata risposta da parte delle squadre di emergenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia locale del capoluogo dauno, i vigili del fuoco e il personale del 118. I vigili del fuoco hanno svolto un ruolo cruciale nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, molti dei quali gravemente danneggiati, e nella gestione complessiva dell'emergenza, lavorando per prevenire ulteriori rischi e facilitare le operazioni di soccorso.

Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure ai feriti direttamente sul posto, prima di trasportarli presso le strutture ospedaliere della zona per accertamenti più approfonditi e per le cure mediche necessarie. Contemporaneamente, gli sforzi sono stati concentrati anche sul ripristino della circolazione sulla tangenziale, un'arteria vitale per il traffico locale, che ha subito notevoli rallentamenti e interruzioni a seguito dell'evento. Le operazioni hanno richiesto diverse ore di lavoro congiunto per garantire la sicurezza e la fluidità del transito veicolare.

La strada statale 673: un asse viario strategico

La strada statale 673, universalmente nota come tangenziale di Foggia, costituisce un'infrastruttura viaria di fondamentale importanza per la mobilità sia urbana che extraurbana della regione.

Questo asse stradale strategico è stato progettato per collegare in modo efficiente diversi punti nevralgici della città di Foggia e dell'area circostante, contribuendo significativamente a fluidificare il traffico veicolare e a migliorare la viabilità complessiva del territorio foggiano.

Gestita dall'Anas, la tangenziale è caratterizzata da molteplici corsie e integra sistemi di sicurezza avanzati, specificamente implementati per ridurre al minimo il rischio di incidenti. Nonostante queste misure preventive e la sua concezione moderna, eventi di grande portata come il maxi tamponamento del 13 luglio dimostrano come il traffico intenso, unito a fattori imprevisti, possa comunque generare situazioni di criticità elevata. L'infrastruttura, pur essendo un esempio di efficienza, richiede sempre la massima attenzione e prudenza da parte degli utenti per garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.