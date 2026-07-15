Proseguono sul raccordo autostradale “Perugia Bettolle” gli interventi di risanamento strutturale e ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza nelle gallerie “Madonna Alta” e “Pallotta”. A partire da lunedì 13 luglio 2026, entrambi i cantieri operano 24 ore su 24, impiegando oltre cento tra operai e tecnici su tre turni giornalieri, sette giorni su sette. Attualmente, il transito veicolare è regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta a quella interessata dai lavori, mentre restano temporaneamente chiuse la rampa di ingresso dello svincolo di Madonna Alta in direzione Ponte San Giovanni e quella di Piscille in direzione Bettolle.

Modifiche alla viabilità e orari dei cantieri

A partire dal 14 agosto 2026, i lavori nella galleria “Madonna Alta” si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, dalle 21:00 alle 6:00. Questa fase comporterà la chiusura della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni e la deviazione del traffico sulla viabilità locale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Madonna Alta e rientro a San Faustino. Successivamente, dal 30 agosto, anche il cantiere della galleria “Pallotta” sarà attivo solo di notte, mantenendo lo stesso orario (dalle 21:00 alle 6:00), con uscita obbligatoria allo svincolo di Piscille e rientro a Prepo.

È importante notare che durante il festival Umbria Jazz il cantiere è stato sospeso.

Le lavorazioni che richiedevano la chiusura di una carreggiata per 24 ore al giorno sono state concentrate nei periodi di minor traffico urbano, una scelta mirata a contenere i disagi per gli automobilisti.

Dettagli degli interventi e coordinamento istituzionale

Le gallerie “Madonna Alta” e “Pallotta” rappresentano le ultime due strutture nel tratto tangenziale all’area urbana di Perugia che devono essere oggetto di interventi di adeguamento obbligatori entro il 2027, come stabilito dal Decreto legislativo 264/06. La programmazione dei lavori è stata attentamente pianificata per contenere al minimo i disagi alla circolazione, considerando gli elevati volumi di traffico che caratterizzano questa tratta autostradale.

Per la galleria “Pallotta”, è stato previsto l’impiego di conci prefabbricati, una soluzione tecnica che consente di operare in orario notturno e di riaprire completamente al traffico durante il giorno. Diversamente, per la galleria “Madonna Alta”, non è tecnicamente possibile lavorare esclusivamente di notte durante la fase di consolidamento strutturale; per questo motivo, il cantiere è stato programmato solo nel periodo estivo. Nella fase successiva, che riguarderà la parte impiantistica, i lavori si svolgeranno anch’essi di notte per ridurre ulteriormente i disagi.

L’intervento nella galleria “Madonna Alta” prevede un investimento di 23,5 milioni di euro e include il risanamento della calotta, opere idrauliche, il rifacimento dell’impianto elettrico, l’installazione di nuovi impianti di illuminazione e antincendio con rilevamento automatico, sistemi per lo smaltimento di acque e liquidi pericolosi.

Saranno inoltre installati impianti di videosorveglianza, segnaletica luminosa, colonnine SOS e pannelli a messaggio variabile, tutti collegati e monitorati 24 ore su 24 dalla Sala operativa Anas.

I lavori nella galleria “Pallotta”, con un investimento complessivo di 52 milioni di euro, comprendono il risanamento strutturale, il consolidamento dell’arco rovescio, l’impermeabilizzazione della calotta e il rivestimento interno con elementi prefabbricati. A questi si aggiungono il rifacimento dell’impianto elettrico, nuovi impianti di illuminazione, antincendio, ventilazione, smaltimento acque e liquidi pericolosi, la compartimentazione e pressurizzazione dei bypass, videosorveglianza, segnaletica luminosa e colonnine SOS.

Anche in questo caso, tutti i sistemi saranno monitorati in tempo reale dalla Sala operativa Anas. La programmazione dei lavori, le limitazioni al transito e il piano di emergenza sono stati oggetto di approfondimento e coordinamento con la Prefettura, la polizia stradale e tutti gli enti competenti.