Kamel Ghribi, figura di spicco nel panorama internazionale in qualità di presidente di GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato, è stato insignito del prestigioso Global Leadership Award. Questo significativo riconoscimento gli è stato conferito durante un elegante gala tenutosi presso la storica Library of Congress di Washington. L'evento si è svolto in un contesto di grande rilevanza, inserendosi nelle solenni celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il Global Leadership Award è un'onorificenza di alto profilo, destinata a personalità internazionali che si sono distinte in modo eccezionale nei rispettivi ambiti professionali.

I criteri di selezione includono una comprovata leadership visionaria, un profondo spirito di servizio e, soprattutto, la capacità dimostrata di generare un impatto positivo e tangibile sulla società, contribuendo al benessere e al progresso collettivo attraverso le proprie iniziative e la propria influenza.

Un Riconoscimento al Lavoro Quotidiano e alla Visione Strategica

La serata di gala, ricca di momenti significativi, ha visto la partecipazione di Eric Trump, vicepresidente esecutivo della Trump Organization, che ha tenuto un apprezzato discorso in qualità di keynote speaker. Nel commentare l'importante premio ricevuto, Kamel Ghribi ha espresso la sua gratitudine, definendo il Global Leadership Award “un tributo al lavoro quotidiano e all'impegno instancabile delle migliaia di professionisti che operano all'interno di GKSD e del Gruppo San Donato”.

Questo riconoscimento non solo celebra la persona di Ghribi, ma valorizza anche un percorso imprenditoriale e di sviluppo che si è esteso con successo attraverso tre continenti: Europa, Africa e Medio Oriente. Un percorso costantemente improntato all'impegno nella promozione attiva della cooperazione internazionale, nell'impulso all'innovazione sanitaria, nello sviluppo di solidi partenariati pubblico-privati e nella creazione e diffusione di modelli di eccellenza nel settore della salute, con l'obiettivo di migliorare l'accesso e la qualità delle cure a livello globale.

Rafforzare i Legami Transatlantici: Sanità, Investimenti e Innovazione

La partecipazione di Kamel Ghribi a questa prestigiosa cerimonia si inserisce strategicamente nel quadro di una più ampia e mirata missione istituzionale a Washington.

Durante questa intensa serie di appuntamenti, Ghribi è impegnato in numerosi incontri con autorevoli rappresentanti delle istituzioni governative e del mondo economico americano. L'obiettivo centrale di questi dialoghi è duplice e di fondamentale importanza: da un lato, rafforzare ulteriormente il dialogo e i profondi legami di amicizia e collaborazione tra Italia e Stati Uniti, basati su una storia condivisa e interessi comuni; dall'altro, promuovere attivamente e concretamente nuove opportunità di collaborazione e investimento nei settori vitali della sanità, degli investimenti strategici e dell'innovazione tecnologica, con l'intento di generare benefici reciproci e duraturi per entrambi i Paesi.

GKSD Invest Holding, sotto la presidenza di Kamel Ghribi, si distingue come una realtà dinamica e lungimirante che opera a livello internazionale. La sua missione è focalizzata in particolare sullo sviluppo e l'implementazione di modelli innovativi e di eccellenza nel campo della sanità, nonché sulla promozione di partnership strategiche e sinergiche tra il settore pubblico e quello privato, essenziali per affrontare le sfide sanitarie globali. Parallelamente, il Gruppo San Donato, di cui Ghribi è vicepresidente, rappresenta uno dei principali e più influenti gruppi ospedalieri in Italia. Il Gruppo è riconosciuto per il suo costante e significativo impegno nella ricerca scientifica avanzata e nell'offerta di un'assistenza sanitaria di altissima qualità, contribuendo in modo sostanziale al benessere e alla salute della popolazione italiana.