Un grave incidente stradale ha paralizzato la circolazione sulla superstrada Cassino - Atina nella mattinata di lunedì 6 luglio 2026. Un autoarticolato si è ribaltato all'altezza di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, rendendo necessaria la chiusura del tratto stradale in entrambe le direzioni e causando significative deviazioni al traffico.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha visto il mezzo pesante adagiarsi sul lato sinistro della carreggiata. L'imponente veicolo ha occupato interamente una corsia di marcia, mentre l'altra è stata invasa da fluidi fuoriusciti dai serbatoi, rendendo il transito impossibile e pericoloso.

L'evento ha richiesto un tempestivo intervento delle squadre di soccorso per gestire l'emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Soccorsi e gestione dell'emergenza

Immediatamente dopo l'incidente, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Il conducente dell'autoarticolato, soccorso dalle squadre di emergenza, è stato prontamente assistito e, data la dinamica dell'accaduto, è stato disposto il suo trasferimento in elicottero presso una struttura ospedaliera a Roma per le cure necessarie.

Per consentire le delicate operazioni di messa in sicurezza della strada, la rimozione del mezzo e l'effettuazione dei rilievi tecnici da parte delle autorità, è stata disposta la chiusura totale della superstrada Cassino - Atina in entrambe le direzioni.

Questa misura si è resa indispensabile per garantire l'incolumità degli operatori e degli automobilisti.

La gestione del traffico ha previsto un piano di deviazioni dettagliato per minimizzare i disagi. I veicoli provenienti dalla direzione di Formia sono stati indirizzati verso l'uscita obbligatoria di Cassino. Parallelamente, per chi arrivava da Sora, l'uscita obbligatoria è stata stabilita a Sant’Elia Fiumerapido, con l'indicazione di proseguire sulla viabilità ordinaria per aggirare il tratto interdetto.

La superstrada: un'arteria strategica nel Frusinate

La superstrada Cassino - Atina, conosciuta anche come strada statale 749 Sora-Cassino, rappresenta una delle infrastrutture viarie più importanti della provincia di Frosinone.

Questa arteria svolge un ruolo cruciale nel collegamento tra il territorio di Cassino e quello di Sora, facilitando gli spostamenti e l'accesso a numerosi centri abitati circostanti. L'incidente si è verificato in un punto nevralgico, precisamente al chilometro 36 della statale, nel comune di Sant’Elia Fiumerapido.

Le operazioni di ripristino della normale circolazione e la bonifica dell'area interessata sono state affidate alle autorità competenti, con il supporto fondamentale degli operatori di Anas, l'ente gestore delle strade, e delle Forze dell’Ordine. Il loro coordinamento è stato essenziale per garantire la sicurezza del cantiere e per gestire efficacemente la viabilità alternativa, monitorando costantemente la situazione per un rapido ritorno alla normalità.