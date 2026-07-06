Un grave episodio di violenza ha scosso la spiaggia libera del Prolungamento a Savona nel pomeriggio del 5 luglio 2026, quando una lite tra due uomini è degenerata in un accoltellamento. La vittima, un uomo di 37 anni, è stata ferita gravemente all’addome e si trova ora in prognosi riservata all’ospedale San Paolo. L’aggressore, invece, è riuscito a fuggire e al momento è ricercato dalle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando la discussione tra un gruppetto di uomini, che si trovavano in un accampamento di fortuna sulla spiaggia, è improvvisamente sfociata in aggressione.

Uno dei contendenti ha estratto un coltello e ha colpito l’altro all’addome, proprio sotto la storica fortezza del Priamar, in una zona centrale e solitamente molto frequentata della città.

Immediatamente dopo l’aggressione, i soccorsi sono stati allertati. La vittima è stata raggiunta in piazza Eroe dei Due Mondi dall’automedica del 118 e dalla Croce Bianca di Savona. Dopo le prime cure sul posto per stabilizzare le sue condizioni, l’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Paolo di Savona. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione, con una prognosi che resta al momento riservata.

Le indagini e la caccia all'aggressore

Subito dopo aver ferito l’uomo, l’aggressore si è dato alla fuga, dileguandosi lungo il bagnasciuga in direzione ponente. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine, tra cui Carabinieri, Polizia e Guardia Costiera, per avviare le indagini e raccogliere le prime testimonianze. La spiaggia, infatti, era gremita di bagnanti al momento dell’episodio, e le loro dichiarazioni sono considerate fondamentali per la ricostruzione della dinamica e l’identificazione del responsabile.

Le prime informazioni raccolte dalle autorità indicano che la nazionalità delle persone coinvolte non è ancora stata definita con certezza. Il ferito, di 37 anni, potrebbe essere di origine nordafricana, mentre alcuni testimoni avrebbero riferito che l’aggressore potrebbe essere un cittadino italiano.

Gli inquirenti stanno vagliando tutte le testimonianze e gli elementi acquisiti per fare piena luce sull’accaduto e risalire all’identità dell’uomo in fuga.

Sicurezza sulle spiagge: il contesto del Prolungamento

L’episodio di violenza riporta l’attenzione sulla questione della sicurezza nelle spiagge libere cittadine, in particolare quella del Prolungamento. Questa zona di Savona, situata in posizione strategica vicino alla fortezza del Priamar e a piazza Eroe dei Due Mondi, è notoriamente molto frequentata, specialmente durante i mesi estivi. La presenza di accampamenti di fortuna è stata oggetto di segnalazioni in passato, sollevando preoccupazioni per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Le indagini proseguono senza sosta per individuare il responsabile dell’aggressione e chiarire i motivi che hanno scatenato la lite. Le autorità si impegnano a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, intensificando i controlli e monitorando le aree più sensibili del litorale savonese.