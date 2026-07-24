Il caso Juve Stabia continua a far discutere e potrebbe avere conseguenze pesantissime sul campionato di Serie B. Dopo il sequestro preventivo da 14 milioni di euro disposto nei confronti del patron Alfredo Guerri nell'ambito di un'inchiesta sui crediti d'imposta legati al Superbonus, l'attenzione si è spostata anche sul fronte sportivo.

Binda: "da valutare crediti"

A fare il punto è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, che ha evidenziato come la Procura Federale e la nuova Commissione di vigilanza abbiano già avviato gli accertamenti.

L'obiettivo è chiarire se la Juve Stabia abbia utilizzato o meno crediti d'imposta ritenuti irregolari per ottenere l'iscrizione al campionato di Serie B. Parallelamente, l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata a verificare la natura di quei crediti.

Secondo Binda, la questione è semplice ma decisiva: se dovesse emergere che quei crediti sono stati effettivamente impiegati per perfezionare l'iscrizione, il provvedimento potrebbe essere annullato. In questo scenario si aprirebbe la strada alla riammissione del Bari in Serie B, con un effetto a catena che coinvolgerebbe anche le categorie inferiori. Si tratta, al momento, di un'ipotesi legata all'esito delle indagini e non di una decisione già presa.

Nel frattempo, la Juve Stabia ha ribadito attraverso una nota ufficiale che la vicenda giudiziaria riguarda esclusivamente fatti riferiti agli anni 2021 e 2022 e che non incide sull'attività del club, assicurando la piena regolarità della gestione sportiva e amministrativa. Il tempo, però, stringe. Con l'inizio della nuova stagione ormai alle porte, l'eventuale definizione del caso dovrà arrivare rapidamente per evitare ripercussioni sull'organizzazione dei campionati e sull'intero sistema calcistico italiano.

Ancora una volta il calcio italiano si ritrova a fare i conti con una vicenda che rischia di compromettere la regolarità dei campionati. Se venissero accertate irregolarità, sarebbe l'ennesimo caso di regole messe in discussione a stagione ormai iniziata, con inevitabili polemiche e danni per club, tifosi e credibilità dell'intero sistema.