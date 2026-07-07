Una tragedia ha scosso la comunità di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2026. Un giovane di soli diciotto anni, Thomas Rannino, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla via Francesca Sud, nella frazione di Stabbia, poco dopo la mezzanotte e mezzo. Il ragazzo, residente nella vicina frazione di Pieve a Ripoli, si trovava a bordo del suo scooter quando è rimasto coinvolto in un violento scontro con un'automobile.

L'impatto, le cui cause restano ancora da accertare, ha coinvolto anche un'automobile a bordo della quale viaggiavano due persone, fortunatamente rimaste illese.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per i primi rilievi e per prestare assistenza. Il diciottenne è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari, Thomas Rannino non ce l'ha fatta: è deceduto durante il trasferimento a causa delle gravissime ferite riportate nel sinistro.

Le indagini sulla dinamica dell'incidente

Le forze dell'ordine, con l'intervento dei carabinieri, hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del tragico scontro. Sono stati effettuati tutti i rilievi necessari sulla via Francesca Sud, il tratto stradale dove si è consumata la tragedia.

Al momento, le cause precise che hanno determinato il violento impatto tra lo scooter condotto da Thomas e l'automobile non sono state ancora definite e sono oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti. I due occupanti del veicolo coinvolto, come accennato, non hanno riportato conseguenze fisiche.

Il cordoglio della comunità e il ricordo della società sportiva

La prematura scomparsa di Thomas Rannino ha generato un profondo cordoglio non solo nella comunità di Cerreto Guidi, ma anche nel mondo sportivo. La società calcistica Asd Lampo Meridien di Larciano, dove Thomas militava con la squadra Juniores Élite, ha espresso il proprio dolore con un commovente messaggio. La società ha ricordato come Thomas fosse arrivato la scorsa stagione, conquistando rapidamente la stima di compagni, allenatori e dirigenti grazie al suo impegno, talento e dedizione, sia in campo che fuori.

Era un giovane promettente, destinato a entrare stabilmente nel gruppo della Prima Squadra per affrontare il campionato di Eccellenza, con un futuro che si preannunciava ricco di soddisfazioni.

Il messaggio di Asd Lampo Meridien sottolinea l'immensità del dolore: "Oggi non esistono parole capaci di dare un senso a un dolore così grande. Rimangono il silenzio, le lacrime e il ricordo di un ragazzo che resterà per sempre parte della nostra famiglia. Ciao Thomas. Continuerai a correre con noi, in ogni allenamento, in ogni partita, in ogni vittoria. Per sempre nei nostri cuori." Questo tributo evidenzia il legame indissolubile che Thomas aveva creato con la sua squadra e l'impronta indelebile che ha lasciato.

La tragedia ha scosso profondamente tutti coloro che conoscevano Thomas, suscitando un vasto cordoglio tra amici, familiari e compagni di squadra, i quali si sono uniti nel ricordo del giovane talento scomparso così prematuramente.