Momenti di paura si sono vissuti a Bolzano, lungo la pista ciclabile di via Genova, nel tratto compreso tra ponte Roma e via Rovigo. L'incidente è stato causato dal cedimento improvviso di due grossi rami di un albero, che si sono spezzati e sono piombati violentemente sulla corsia riservata alle biciclette, ostruendo il passaggio. Fortunatamente, al momento del crollo, nessun ciclista o pedone transitava nel punto esatto dell'impatto, scongiurando il rischio di feriti. Alcuni ciclisti di passaggio, riusciti a frenare in tempo ed evitare i tronchi per pochi metri, hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Intervento e messa in sicurezza dei vigili del fuoco

A seguito della segnalazione, i vigili del fuoco di Bolzano sono intervenuti tempestivamente sul posto. Le squadre hanno provveduto alla rimozione dei rami caduti, liberando la pista ciclabile e mettendo in sicurezza l'area. Contestualmente, gli operatori hanno eseguito una verifica della stabilità della pianta da cui si erano staccati i rami. Questa operazione è stata cruciale per prevenire ulteriori cedimenti e garantire la sicurezza dei frequentatori del percorso, permettendo il rapido ripristino della normalità.

L'importanza della pista ciclabile di via Genova

La pista ciclabile di via Genova rappresenta un'infrastruttura chiave per la mobilità urbana di Bolzano.

È uno dei principali assi di collegamento per ciclisti e pedoni, attraversando zone significative della città come ponte Roma e via Rovigo. Data la sua elevata frequentazione quotidiana, la manutenzione e la sicurezza del tracciato sono di fondamentale importanza. L'episodio del crollo dei rami sottolinea la necessità di un monitoraggio costante delle alberature che costeggiano tali infrastrutture, per assicurare l'incolumità dei cittadini e prevenire simili incidenti.