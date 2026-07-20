La Regione Toscana ha diramato un codice giallo di allerta meteo per la giornata di martedì 21 luglio. La misura è stata adottata in previsione di temporali e rischio idrogeologico che interesseranno le zone centro-settentrionali della regione. L'attenzione è massima soprattutto per il pomeriggio e la serata, momenti in cui una perturbazione in transito sul nord Italia raggiungerà e influenzerà anche il territorio toscano.

Previsioni e dettagli dell'allerta

La Sala operativa unica della protezione civile regionale (Soup) ha specificato che l'allerta meteo con codice giallo sarà valida dalle ore 8:00 fino alla mezzanotte di martedì 21 luglio.

L'aumento dell'instabilità atmosferica è destinato a portare piogge e temporali, che potranno essere anche di forte intensità. Questi fenomeni saranno accompagnati da forti colpi di vento e dalla possibilità di grandinate, in particolare nelle aree centro-settentrionali della Toscana. I rischi segnalati riguardano sia l'aspetto idrogeologico del territorio sia quello idraulico del reticolo minore, richiedendo particolare attenzione.

Raccomandazioni per la sicurezza

La Protezione Civile ha emesso importanti raccomandazioni per la cittadinanza. Si invita a tenersi costantemente aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali e a evitare di sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d'acqua per prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Inoltre, si esorta a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dalle autorità competenti al fine di garantire la massima sicurezza personale e collettiva in queste ore.

Aree coinvolte e contesto meteorologico

L'allerta interessa principalmente le province e le aree geografiche della Toscana centro-settentrionale, dove si prevedono i fenomeni temporaleschi più intensi e localizzati. La perturbazione che sta attualmente attraversando il nord Italia è il fattore scatenante di questa ondata di maltempo. La sua influenza sulla Toscana potrebbe generare eventi meteorologici localmente intensi, come vento forte e grandine, capaci di causare disagi e potenziali criticità idrogeologiche sul territorio regionale.

Il codice giallo rappresenta il primo livello di allerta nel sistema regionale. Viene attivato quando si prevedono condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose per la popolazione e l'ambiente, sebbene non ancora di gravità elevata. La Protezione Civile della Toscana rinnova l'invito a prestare particolare attenzione e a consultare regolarmente i canali ufficiali per ricevere eventuali aggiornamenti in tempo reale e informazioni utili.