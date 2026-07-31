Tragico incidente agricolo nel pomeriggio a San Michele al Tagliamento, nel Veneziano: un uomo di 76 anni ha perso la vita schiacciato sotto il suo trattore. L'allarme è stato lanciato dal figlio della vittima, che, preoccupato per l'assenza del padre, si è recato in via Pradis, scoprendo il mezzo ribaltato e l'uomo intrappolato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dai distaccamenti di Latisana (Udine) e Portogruaro. Hanno provveduto a mettere in sicurezza il trattore e a collaborare con il personale del Suem 118 per estrarre l'uomo. Nonostante la tempestività dei soccorsi, il medico ha potuto solo constatarne il decesso sul luogo.

Accertamenti sulla dinamica dell'incidente

I carabinieri, presenti in via Pradis, hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le indagini mirano a chiarire le cause del ribaltamento del mezzo agricolo e del tragico schiacciamento.

Il contesto degli incidenti con mezzi agricoli

La tragedia di San Michele al Tagliamento riaccende l'attenzione sulla pericolosità degli incidenti con trattori agricoli. Questi eventi sono tra le principali cause di infortuni mortali nelle campagne italiane. Spesso la dinamica, come in questo caso, prevede il ribaltamento del mezzo, con conseguenze fatali per chi è alla guida.

Le operazioni di soccorso richiedono un intervento coordinato di vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell'ordine per la messa in sicurezza e il recupero. Il lavoro agricolo, con macchinari pesanti in terreni difficili, espone gli operatori a rischi significativi, sottolineando l'importanza della sicurezza sul lavoro.