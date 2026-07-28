Un momento epocale è stato celebrato per il Tunnel di base del Brennero: lo scavo austriaco si è congiunto definitivamente a quello italiano. L'annuncio di questo storico traguardo, diffuso il 28 luglio 2026, segna una tappa cruciale nella complessa realizzazione di questa imponente infrastruttura ferroviaria. Il traforo è destinato a forgiare un collegamento vitale e più efficiente tra l'Italia e l'Austria, attraversando il cuore delle Alpi. Questo evento rappresenta un passo decisivo verso il completamento di un'opera di portata europea, che promette di rivoluzionare le dinamiche del trasporto transalpino e di offrire nuove prospettive per la mobilità e la logistica continentale.

L'incontro nel cuore delle Alpi: dettagli sull'avanzamento dei lavori

Il punto esatto di incontro tra le due sezioni del tunnel, frutto di una pianificazione e esecuzione di alta precisione, è stato localizzato e realizzato con successo all'interno del lotto "Mules 2-3". Questa sezione strategica si trova in territorio italiano, dove le squadre di operai, provenienti dai due versanti, hanno completato la perforazione finale. L'unione fisica del tratto scavato dall'Austria con quello proveniente dall'Italia rappresenta il coronamento di anni di sforzi e di tecniche di scavo all'avanguardia. Una volta ultimato, il Tunnel di base del Brennero si affermerà come un'opera senza precedenti: con una lunghezza complessiva di 64 chilometri, diventerà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo.

Questa straordinaria impresa testimonia l'eccellenza ingegneristica e la capacità di affrontare sfide complesse nel campo delle grandi opere infrastrutturali globali.

Visione strategica e impatto sul futuro dei trasporti europei

L'intera opera è gestita e realizzata da BBT SE (Brenner Basistunnel Societas Europaea), la società incaricata di condurre a termine questo ambizioso progetto. Il tunnel è stato concepito per potenziare il traffico ferroviario, sia per il trasporto di merci che per quello di passeggeri, lungo l'asse cruciale che unisce il nord e il sud Europa. L'obiettivo primario è fornire un'alternativa più rapida, efficiente ed ecologica al trasporto su gomma, contribuendo a una drastica riduzione dei tempi di percorrenza e a un minore impatto ambientale complessivo.

La struttura interna del tunnel è complessa e all'avanguardia, prevedendo due canne principali distinte, dedicate al transito dei treni, affiancate da una galleria di servizio, fondamentale per le operazioni di manutenzione, per la gestione delle emergenze e per garantire elevati standard di sicurezza. L'investimento complessivo per la realizzazione di questa mastodontica infrastruttura supera la cifra di dieci miliardi di euro, a riprova della sua immensa rilevanza strategica e del suo valore per l'intera rete di trasporti continentale. Il completamento dell'intero tunnel è atteso per il 2032, anno in cui questa arteria sotterranea diventerà pienamente operativa, promettendo di trasformare radicalmente il panorama dei trasporti europei.