Casa Vidas, la rinomata struttura milanese dedicata all’assistenza di persone affette da malattie inguaribili, ha celebrato il suo ventesimo anniversario di attività. Dal 2004, anno della sua inaugurazione, questa fondamentale istituzione ha accolto e assistito oltre 8.900 persone, fornendo cure palliative essenziali e un supporto indispensabile sia ai malati che alle loro famiglie. Situata in via Ojetti a Milano, Casa Vidas si è affermata come un punto di riferimento cruciale per la città e l'intero territorio circostante, offrendo speranza e dignità in momenti di grande fragilità.

Nel corso di questi due decenni, il successo di Casa Vidas è stato reso possibile dall'impegno costante e dalla dedizione di numerosi operatori, volontari e sostenitori. Il loro contributo ha garantito un servizio continuativo e di elevata qualità, fondamentale per la missione della struttura. Nata per volontà della Fondazione Vidas, la casa accoglie persone adulte con patologie inguaribili, fornendo un'assistenza completa che include supporto sanitario, psicologico e sociale. Ogni anno, la struttura ha assistito in media circa 450 persone, offrendo un ambiente accogliente e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze specifiche di ciascun individuo.

L'impatto di Casa Vidas nell'assistenza palliativa a Milano

Casa Vidas è stata concepita e progettata per rispondere in modo efficace alle esigenze complesse di chi necessita di cure palliative in una fase avanzata della malattia. La struttura mette a disposizione posti letto per pazienti che non possono essere adeguatamente assistiti a domicilio, garantendo la presenza costante di personale medico e infermieristico specializzato. Nel corso degli anni, i servizi offerti sono stati progressivamente ampliati, includendo un supporto mirato ai familiari dei pazienti. L'obiettivo primario è offrire un accompagnamento globale e dignitoso, che tenga conto non solo delle necessità cliniche ma anche del benessere emotivo e sociale di tutti coloro che affrontano un percorso così delicato.

Fondazione Vidas: missione, valori e impegno sul territorio

La Fondazione Vidas, ente promotore e cuore pulsante di Casa Vidas, opera attivamente a Milano dal 1982. La sua missione è fornire assistenza sociosanitaria gratuita e qualificata a persone affette da malattie inguaribili in fase avanzata. La visione della Fondazione è chiara: garantire la migliore qualità di vita possibile ai malati e ai loro cari, attraverso un approccio integrato di cure palliative erogate sia a domicilio che in hospice. Oltre a Casa Vidas, la Fondazione gestisce diverse altre strutture e servizi sul territorio milanese, consolidando il proprio impegno e la capacità di rispondere in maniera sempre più efficace e capillare ai bisogni della comunità.