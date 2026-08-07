Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Roseto e Pineto in direzione Pescara, è stato rimosso il cantiere che, all'altezza del km 347, aveva causato disagi alla viabilità. L'intervento di ripristino, conclusosi alle ore 11:30 del 7 agosto 2026, si era reso necessario a seguito dei danni al piano viabile provocati da un incidente che aveva coinvolto un mezzo pesante andato in fiamme nel pomeriggio precedente. Nonostante la conclusione dei lavori, la circolazione stradale tra Grottammare e Pescara continua a registrare code a tratti a causa dell'intenso traffico, specialmente per gli automobilisti diretti verso sud.

Intervento di ripristino e persistenza del traffico

Il cantiere, istituito con urgenza dopo il grave incidente, ha permesso di intervenire prontamente per ripristinare le condizioni di sicurezza e la piena funzionalità della carreggiata. L'opera di riqualificazione del manto stradale, danneggiato dall'incendio del veicolo, è stata completata in tempi rapidi, consentendo la riapertura di tutte le corsie disponibili. Tuttavia, la persistenza di un traffico intenso nella tratta compresa tra Grottammare e Pescara continua a generare rallentamenti e disagi per gli utenti della A14.

Informazioni sulla viabilità e canali di assistenza

Per garantire una costante informazione agli automobilisti, Autostrade per l'Italia, società responsabile della gestione della A14, diffonde aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità.

Questi avvisi sono disponibili attraverso una molteplicità di canali: dai collegamenti radiofonici su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e Rai Isoradio, alle trasmissioni televisive su Canale5 e La7. Gli utenti possono inoltre consultare l'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente per dispositivi Android e Apple, e il sito web ufficiale autostrade.it. Ulteriori dettagli sono forniti tramite i pannelli a messaggio variabile dislocati lungo il percorso autostradale e il network TV Infomoving, presente nelle aree di servizio. Per qualsiasi necessità o informazione aggiuntiva, è sempre attivo il call center viabilità al numero 803.111, operativo 24 ore su 24. L'obiettivo è minimizzare i disagi e fornire indicazioni precise su eventuali percorsi alternativi o sulla presenza di ulteriori cantieri.