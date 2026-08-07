La Regione Valle d'Aosta, attraverso l'assessorato affari europei, innovazione, Pnrr, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili, ha annunciato l'apertura di un nuovo elenco delle associazioni giovanili valdostane. Questa importante iniziativa è stata concepita con l'obiettivo primario di valorizzare il ruolo delle realtà associative giovanili già attive sul territorio regionale. L'intento è duplice: da un lato, promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e civile della comunità; dall'altro, favorire un dialogo costruttivo e continuativo con le istituzioni regionali, creando un ponte tra le esigenze dei giovani e le decisioni politiche.

Criteri di Ammissione e Modalità di Iscrizione al Nuovo Elenco

Per accedere a questo nuovo elenco, sono stati definiti dalla giunta regionale dei criteri specifici. Possono presentare domanda di iscrizione online le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Un requisito fondamentale è che almeno l'80% dei soci di tali realtà associative debba avere un'età compresa tra i 14 e i 29 anni. L'iniziativa si estende anche ai gruppi informali di giovani, i quali sono ammessi a condizione che si impegnino a costituirsi formalmente sotto forma di associazione entro un periodo di sei mesi dalla data di iscrizione all'elenco. Questa flessibilità mira a includere un ampio spettro di realtà giovanili, fornendo loro il supporto necessario per una formalizzazione futura.

L'assessore Leonardo Lotto ha sottolineato l'importanza strategica di questa azione. "Il rilancio dell'elenco delle associazioni giovanili che operano sul nostro territorio è un'azione concreta che ha come obiettivo quello di dare visibilità e voce alle realtà giovanili della regione", ha dichiarato. Ha inoltre rivolto un invito esplicito a "tutte le associazioni e i gruppi informali che rientrano nei requisiti previsti a cogliere questa opportunità che consentirà di instaurare un dialogo sempre più proficuo tra l'amministrazione e il mondo dei giovani attivi". Questo sottolinea l'impegno della Regione a rafforzare la collaborazione e la sinergia con il settore giovanile.

Il Contesto delle Politiche Giovanili Regionali in Valle d'Aosta

L'apertura di questo nuovo elenco si inserisce in un quadro più ampio delle politiche giovanili promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. L'amministrazione regionale è da tempo impegnata nel sostegno alle giovani generazioni attraverso diverse iniziative e strumenti. Tra questi, spiccano bandi e avvisi pubblici specifici, come l'Avviso pubblico "1-2025: Giovani in città", finalizzati al finanziamento di progetti a carattere locale e/o regionale. Tali progetti sono concepiti per generare nuove possibilità e soluzioni concrete per le sfide e le priorità che impattano direttamente sulla vita dei giovani.

Questi interventi sono resi possibili grazie alle risorse del Fondo per le politiche giovanili, istituito con la legge regionale 15 aprile 2013, n.

12, che rappresenta un pilastro fondamentale per il finanziamento delle attività dedicate ai giovani. L'impegno regionale si manifesta anche attraverso accordi di collaborazione con enti locali, come quello siglato con il Comune di Aosta, che disciplina la gestione di spazi dedicati come la "Cittadella dei Giovani". Questo approccio integrato mira a creare un ecosistema favorevole allo sviluppo e all'empowerment dei giovani in tutta la Valle d'Aosta.