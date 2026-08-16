Un uomo di 44 anni di origine albanese è stato accoltellato nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Milano Marittima, sul litorale ravennate. L'aggressione si è verificata intorno all'una di notte in una zona nota come 'Terza Traversa'. La vittima, prontamente soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Nonostante le ferite riportate, anche all'addome, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita, una notizia che offre un barlume di speranza in un episodio di grave violenza.

Indagini per tentato omicidio

In seguito all'episodio, il pubblico ministero di turno, Francesco Coco, ha immediatamente aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio. Questo passo sottolinea la gravità dell'accaduto e l'impegno delle autorità nel fare piena luce sui fatti. Sul luogo dell'aggressione sono intervenute numerose pattuglie delle forze dell'ordine, che hanno avviato i primi rilievi. La Squadra Mobile della polizia è stata incaricata di condurre le indagini, con l'obiettivo di ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'evento.

Ricerca di testimoni e analisi dei filmati

Gli investigatori stanno concentrando i loro sforzi su due fronti principali: la ricerca di testimoni oculari e l'analisi approfondita dei filmati delle telecamere di sicurezza.

Si spera che le testimonianze di chi ha assistito all'aggressione o ha notato movimenti sospetti possano fornire indizi cruciali. Parallelamente, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area della 'Terza Traversa' vengono esaminate con attenzione, nella speranza di identificare i responsabili o di chiarire la sequenza degli eventi. Al momento, non sono state diffuse informazioni riguardo a possibili sospetti o ai moventi che avrebbero potuto scatenare una tale violenza. Una delle ipotesi al vaglio è che l'episodio potrebbe non essere collegato alla vivace movida ferragostana che caratterizza la riviera in questo periodo, suggerendo scenari investigativi più complessi.

L'uomo ferito è attualmente ricoverato presso l'ospedale 'Bufalini' di Cesena, struttura sanitaria di riferimento per l'intera area romagnola. L'ospedale è noto per i suoi servizi di emergenza e per i reparti specializzati nel trattamento di traumi e ferite gravi, garantendo la migliore assistenza possibile al paziente.