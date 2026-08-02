La Questura di Ancona ha tracciato un bilancio positivo per le operazioni di sicurezza e controllo svolte durante i recenti concerti in Piazza Cavour. Le quattro serate, tenutesi tra il 25 luglio e il 1 agosto 2026, hanno richiamato migliaia di persone per le esibizioni di Subsonica, Francesco Gabbani, Grupo Compay Segundo ed Emma. Un articolato dispositivo di sicurezza ha visto la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, personale sanitario, volontari e addetti alla sicurezza dell'organizzazione.

Il dispositivo ha garantito una gestione ordinata dell'afflusso, della permanenza e del deflusso del pubblico.

I controlli agli accessi hanno impedito l'introduzione di oggetti vietati o potenzialmente pericolosi, come contenitori in vetro e alluminio, assicurando la piena fruizione degli spettacoli in sicurezza. La Squadra Amministrativa della Divisione Pas della Questura ha effettuato controlli amministrativi mirati, anche in considerazione dell'apertura degli esercizi commerciali e dell'afflusso nel centro cittadino. Una vigilanza dinamica nelle aree limitrofe sensibili ha prevenuto criticità e mantenuto elevati standard di sicurezza durante tutte le serate.

Sinergia delle Forze e sicurezza condivisa

Il questore Cesare Capocasa ha sottolineato l'efficace sinergia tra le Forze di Polizia, gli enti coinvolti, il personale dell'organizzazione e il sistema dei soccorsi.

Questa collaborazione ha permesso di coniugare la libera fruizione degli spazi pubblici con il regolare svolgimento degli eventi, consentendo ai numerosi presenti di assistere alle esibizioni in una cornice di sicurezza condivisa. La gestione ha incluso controlli specifici agli ingressi e una costante presenza di operatori per l'intera durata degli eventi.

La sicurezza è stata estesa anche alle zone circostanti la piazza, considerando la presenza di esercizi commerciali e l'elevato afflusso di persone, specialmente nei fine settimana. Le misure adottate hanno contribuito a garantire l'ordinato svolgimento delle manifestazioni e la tutela dei partecipanti.

Piazza Cavour: cuore pulsante degli eventi anconetani

L'Arena di Piazza Cavour ha ospitato una serie di cinque concerti dal 25 luglio all'8 agosto 2026. Oltre agli artisti già menzionati, il programma ha incluso Fabio Concato l'8 agosto. La capienza dell'Arena varia tra le 2.000 e le 3.000 persone, a seconda della configurazione dei posti. La scelta di Piazza Cavour è stata strategica: un luogo simbolo di Ancona e un naturale punto di aggregazione urbana, grazie alla sua conformazione, accessibilità e vicinanza ai principali assi viari e servizi pubblici.

Prima della rassegna musicale, la piazza ha accolto altri importanti appuntamenti: il 22 luglio la cerimonia 'Lauree in piazza' dell'Università Politecnica delle Marche, e il 23 luglio la 'Maratona per il compleanno dello Iom'.

Quest'ultimo evento, organizzato dall'Istituto Oncologico Marchigiano per il suo quarantesimo anniversario, mirava a raccogliere fondi per l'assistenza domiciliare dei malati oncologici e delle loro famiglie. Tali iniziative hanno consolidato il ruolo di Piazza Cavour come centro vitale per le attività culturali e sociali della città.