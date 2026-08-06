Il calciomercato di Serie C continua a regalare movimenti interessanti, con diverse società impegnate a rinforzare le proprie rose in vista della nuova stagione. Tra le squadre più attive c'è il Perugia, che con la nuova proprietà è pronto a recitare un ruolo da protagonista. Gli umbri lavorano per portare in biancorosso Cisco dell'Union Brescia. Nel frattempo sono ormai a un passo gli arrivi di Carriero e Quirini dalla Salernitana, mentre è già arrivata l'ufficialità per il centrocampista Elvis Kabashi.

Catania- Perrotta: affare fatto

Si muove anche il Pescara, che non molla la pista Giacomo Parigi del Latina, mentre il Catania ha definito l'ingaggio del difensore Marco Perrotta, reduce dall'esperienza con il Padova.

Doppio colpo per il Foggia, che ha ufficializzato il prestito dell'esterno Enrico Oviszach dall'Ascoli e l'arrivo del portiere Davide Marfella, svincolato dopo l'ultima esperienza al Bari.

Novità anche in altre piazze. Il Ravenna accoglie il centrocampista Edoardo Duca dalla Juve Stabia, mentre il Treviso si assicura l'attaccante Odogwu dal Südtirol. La Vis Pesaro, invece, rinnova la collaborazione con il Venezia confermando in prestito Federico Tavernaro, Edoardo Mariani e Nicolò Berengo.

Molto attivo anche il Casarano, che mette a segno gli innesti di Podrini, Obleac e del giovane Kroni dall'Arezzo. Il Giugliano riabbraccia Riccardo Improta, mentre Thomas Alberti, dopo la risoluzione del contratto con il Novara, è pronto a iniziare una nuova avventura con la Cavese.

Il mercato è ancora nel vivo e nelle prossime ore sono attese nuove accelerazioni, con diverse trattative che potrebbero trasformarsi presto in annunci ufficiali.

Novità Serie B: il Pisa insiste per Pittarello

In Serie B, il Padova vede sfumare l'obiettivo Faedo, destinato al Südtirol, mentre la Carrarese torna a seguire Devid Eugene Bouah, sul quale resta vivo anche l'interesse dell'Iraklis Salonicco allenato da Walter Mazzarri. Continua la trattativa tra il Pisa e il Catanzaro per arrivare all'attaccante Pittarello che piace molto in terra toscana. Ci sono ancora distanze tra domande e offerta: il Catanzaro valuta il proprio centravanti attorno ai 2,5 milioni di euro, una cifra ritenuta al momento troppo elevata dalla dirigenza toscana.

In casa Ascoli è partita la caccia al sostituto di Alagna: tra i profili più apprezzati c'è Davide Bettella, centrale in uscita dal Pescara, giocatore con una buona esperienza in Serie B e qualità di leadership che potrebbero rivelarsi preziose per la squadra di Francesco Tomei. Intanto la Cremonese ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Vogliacco dal Genoa, mentre il Benevento si avvicina a Cherubin. Attenzione anche alla situazione di Fedel del Mantova: sul difensore è piombato il Cosenza e i virgiliani sperano che l'interesse di più club possa far partire un'asta e massimizzare l'incasso dalla sua eventuale cessione.