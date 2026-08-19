L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (Arpal) ha diramato un'allerta gialla per temporali che interesserà il Centro-Levante della Liguria nella giornata di domani, giovedì 20 agosto 2026. L'allerta sarà in vigore per un ampio arco temporale, dalle ore 10:00 alle 23:59, e prevede possibili fenomeni di forte intensità associati all'arrivo di fresche correnti atlantiche in quota. Questo quadro meteorologico determinerà un progressivo aumento dell'instabilità atmosferica su tutta la regione, con particolare attenzione alle aree designate per l'allerta.

Le previsioni indicano che dalla mattinata di giovedì sono attesi rovesci e temporali sparsi, per i quali permane un'incertezza sia sulle tempistiche precise sia sulla localizzazione dei fenomeni più intensi. Le precipitazioni potranno risultare localmente forti, con cumulate elevate in breve tempo, accompagnate da grandinate di piccole o medie dimensioni. Non si esclude inoltre la possibilità di trombe marine lungo le coste e in mare aperto, un fenomeno da monitorare con attenzione. Dopo una probabile breve tregua nella sera e nella notte di giovedì, è atteso un nuovo e significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di venerdì, con piogge intense e il rischio di mareggiata.

Disposizioni operative e raccomandazioni per la sicurezza

In risposta all'allerta gialla, il Centro Operativo Comunale (Coc) ha già adottato specifiche disposizioni per la sicurezza del territorio. Tra queste, la chiusura di cantieri e scavi situati negli alvei dei torrenti, una misura preventiva essenziale per evitare rischi in caso di innalzamento dei livelli idrici. È stato inoltre imposto il divieto di transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo, che attraversa il torrente Chiaravagna, per tutelare l'incolumità dei cittadini. Per tutta la durata dell'allerta, è stato attivato un costante monitoraggio dei principali corsi d’acqua del territorio comunale, affidato ai volontari di protezione civile e alla polizia locale, garantendo una supervisione continua della situazione.

Il Comune ha inoltre diramato una serie di raccomandazioni importanti per i cittadini, volte a promuovere l'autoprotezione. Si consiglia di proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali situati al piano strada e di chiudere ermeticamente porte di cantine, garage e seminterrati per prevenire allagamenti. È fondamentale spostare auto e moto in zone più alte e non soggette ad accumuli d'acqua. Tra le misure di sicurezza domestica, si raccomanda di tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile e una torcia elettrica. È altresì vivamente sconsigliato frequentare o permanere in zone notoriamente soggette ad allagamenti, quali sottopassi, strade adiacenti agli argini dei torrenti, ponti, passerelle e le aree più basse della città.

Si ribadisce l'importanza di non scendere in scantinati, garage o seminterrati durante i fenomeni più intensi.

Il sistema di allerta regionale e i livelli di rischio

Il sistema di allerta regionale, gestito congiuntamente da Regione Liguria e Arpal, ha emesso un messaggio di allerta idrogeologica per temporali già il 19 agosto 2026 alle ore 12:32. Questo avviso evidenzia anche rischi associati a vento, mare e disagio fisiologico, fornendo un quadro completo delle potenziali criticità. Il sito ufficiale allertaliguria.regione.liguria.it presenta in dettaglio i livelli di allerta massimi per zona, con una chiara legenda che classifica i fenomeni meteo significativi — temporali, piogge diffuse e neve — attraverso i colori verde, gialla, arancione e rossa.

Sono inoltre disponibili le comunicazioni della Protezione Civile della Regione Liguria, che includono l'attivazione delle procedure previste e link per consultare documenti allegati.

Il bollettino meteo Arpal, aggiornato il 19 agosto 2026 alle ore 12:13, conferma l'attivazione dell'allerta gialla per temporali e la presenza di criticità idrologica per la giornata del 20 agosto nelle aree interessate. Il sistema regionale non solo classifica i fenomeni, ma si impegna anche nella comunicazione tempestiva delle misure di sicurezza alla popolazione, garantendo che i cittadini siano informati e preparati ad affrontare le condizioni meteorologiche avverse. La costante consultazione delle fonti ufficiali è cruciale per rimanere aggiornati.