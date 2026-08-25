Il consigliere regionale della Basilicata, Giovanni Bochicchio, ha richiesto a Trenitalia di fornire urgenti e dettagliate spiegazioni sull'utilizzo di treni diesel nella regione. La sua istanza, presentata tramite una nota, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e la necessità di ridurre le emissioni inquinanti nel settore dei trasporti.

Richiesta di trasparenza sulle scelte operative

Bochicchio ha evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza riguardo le scelte operate da Trenitalia in merito al materiale rotabile impiegato sulle linee ferroviarie lucane.

Il consigliere ha sottolineato come la presenza di treni diesel sia un tema di interesse primario per i cittadini e per le istituzioni locali, soprattutto in relazione agli obiettivi di mobilità sostenibile e di tutela dell'ambiente che la regione intende perseguire. "Trenitalia chiarisca meglio le ragioni di questa scelta", ha dichiarato Bochicchio, sollecitando risposte puntuali e comprensibili che giustifichino l'adozione di tali convogli in un'epoca che predilige soluzioni ecocompatibili.

Il ruolo di Trenitalia e il contesto delle infrastrutture

Trenitalia, principale società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, gestisce il trasporto ferroviario di passeggeri a livello nazionale e regionale.

Nelle regioni come la Basilicata, la società opera su tratte che non sono ancora completamente elettrificate. Questa condizione infrastrutturale rende spesso necessario l'impiego di materiale rotabile diesel, una prassi che, sebbene dettata dalle attuali condizioni, si pone in contrasto con la visione di un trasporto più ecologico.

La missione di Trenitalia include l'obiettivo di garantire la mobilità dei cittadini e di contribuire allo sviluppo sostenibile del trasporto pubblico, come indicato nei documenti ufficiali dell'azienda. La richiesta di Bochicchio mira quindi a conciliare queste dichiarazioni di intenti con le pratiche operative sul campo, stimolando un dibattito sulla modernizzazione e l'adozione di tecnologie più pulite.

La questione sollevata dal consigliere si inserisce in un più ampio contesto di crescente attenzione alle politiche di sostenibilità e alla modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie. Questi temi sono centrali per le amministrazioni locali e per gli utenti del servizio pubblico regionale, che auspicano un servizio ferroviario sempre più efficiente, moderno e rispettoso dell'ambiente.