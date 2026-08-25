Un grave incidente ha provocato la chiusura di un tratto cruciale dell'autostrada A4, specificamente quello compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Trieste. L'evento, avvenuto questa mattina, 25 agosto 2026, intorno alle ore 10:30, ha coinvolto una cisterna contenente fenolo. Il mezzo pesante, al chilometro 447, ha dapprima urtato violentemente la barriera spartitraffico centrale, per poi rovesciarsi su un fianco, bloccando di fatto la corsia di marcia. Nonostante la dinamica, non si registrano feriti tra le persone coinvolte, e l'incidente è avvenuto in un momento in cui la circolazione non presentava particolari criticità, evitando così ulteriori complicazioni immediate.

Intervento delle squadre di emergenza

Immediatamente dopo l'accaduto, la Polizia Stradale è giunta sul posto per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Contestualmente, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla chiusura immediata del tratto interessato per garantire la massima sicurezza. Data la natura altamente pericolosa del carico, il fenolo, è stato richiesto l'intervento del Nucleo regionale NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Le complesse operazioni di messa in sicurezza hanno visto l'impiego di mezzi specializzati, tra cui un'autogrù proveniente dalla sede di Mestre, un'autopompa e un'autobotte da Portogruaro, e una squadra dedicata proveniente da Motta di Livenza.

Disagi alla viabilità e percorsi alternativi

Per gestire i significativi disagi alla viabilità, è stata istituita l'uscita obbligatoria al casello di San Stino di Livenza. Parallelamente, è stato chiuso anche l'ingresso al medesimo casello per tutti i veicoli diretti verso Trieste. Per gli automobilisti che provengono dalla zona di Venezia e sono diretti verso Udine o Trieste, viene caldamente consigliato un percorso alternativo. Questo bypass strategico sfrutta le autostrade A27 e A28 ed è opportunamente segnalato tramite appositi pannelli a messaggio variabile lungo il percorso. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della piena viabilità sono tuttora in corso, mentre la Polizia Stradale prosegue con gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il ruolo di Autostrade Alto Adriatico

Autostrade Alto Adriatico, la società concessionaria che gestisce una rete di importanti tratti autostradali nel Nord-Est italiano, inclusa la fondamentale A4 Venezia-Trieste, è in prima linea nella gestione di questa emergenza. L'ente è responsabile non solo della manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche della sicurezza e della gestione del traffico su tutte le tratte di sua competenza. Il suo ruolo è cruciale nell'intervenire prontamente in situazioni di incidente o emergenza, con l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza degli utenti e il più rapido ripristino possibile delle normali condizioni di viabilità.