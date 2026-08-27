Il 27 agosto 2026, attivisti della rete "Pozzuoli esiste ancora" hanno allestito tende davanti al Consiglio regionale della Campania a Napoli. La protesta precede una seduta straordinaria dell'assemblea, dedicata ai Campi Flegrei e al bradisismo.

Striscioni e un comunicato chiedono che la giornata "non sia l’ennesima di parole". Gli attivisti sollecitano il Consiglio ad approvare e sostenere le proposte locali per il Governo. "Gli sfollati, le famiglie, i lavoratori e le attività economiche non possono più aspettare", si legge, chiedendo sicurezza, casa, sostegni, servizi e tempi certi.

Richieste urgenti per le aree flegree

La mobilitazione riflette la crescente preoccupazione per il bradisismo nei Campi Flegrei. Precede la fiaccolata del 26 agosto 2026 a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, dove i cittadini hanno chiesto stato di emergenza e una legge speciale.

Durante la fiaccolata, cartelli come "Non aspettate la tragedia, intervenire ora" e "Non vogliamo contare i morti ma i vivi" hanno evidenziato la richiesta di misure straordinarie e risorse. Si chiedono messa in sicurezza degli edifici e garanzie per i residenti sfollati.

Il ruolo del Consiglio regionale

Il 27 agosto 2026, il Consiglio regionale della Campania discuterà gli interventi urgenti per i territori flegrei.

Attivisti chiedono all’assemblea di approvare e sostenere le proposte locali per il Governo: messa in sicurezza degli edifici, sostegni economici, servizi per gli sfollati e tempi certi.

La mobilitazione evidenzia la volontà delle comunità di ottenere risposte concrete e un piano organico per affrontare il fenomeno sismico, garantendo sicurezza e tutela a residenti, famiglie e imprese.