La vendemmia nelle cantine di Confcooperative Cagliari è stata anticipata fino a due settimane per contrastare le ondate di calore record in Sardegna e salvaguardare la qualità delle produzioni vinicole. La decisione coinvolge le cooperative vitivinicole della Città Metropolitana di Cagliari, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, aree dove le temperature diurne hanno superato i 40 gradi e si sono registrati sbalzi termici notturni di venti gradi.

Vendemmia anticipata: salvaguardia qualità

Fabio Onnis, presidente di Confcooperative Cagliari, ha spiegato l'anticipo della vendemmia: "necessario in quasi tutte le nostre cooperative, in alcuni casi anche di due settimane, a causa delle ondate di calore che stanno sottoponendo le uve a un forte stress".

Le condizioni climatiche estreme hanno imposto un lavoro in continua emergenza. L'esperienza dei viticoltori e le scelte in cantina permettono di "preservare la qualità dei vini". Onnis ha avvertito: "se la situazione dovesse protrarsi ancora sarà inevitabile fare i conti anche con una possibile riduzione della produzione".

Clima e cooperazione: sfide e risposte

La problematica non è isolata alla Sardegna, ma riguarda l'intero comparto vitivinicolo nazionale. Nell'Isola, però, la persistenza prolungata delle alte temperature ha reso più urgente accelerare la raccolta. Onnis ha rimarcato che, sebbene l'esperienza dei produttori facesse "intuire un'annata particolare", la durata estesa delle temperature elevate non era prevedibile.

Alle criticità storiche del settore (insularità, competitività, siccità) si aggiungono ora gli effetti evidenti del cambiamento climatico. La cooperazione tra imprese è fondamentale per condividere competenze, programmare insieme e sostenersi nelle difficoltà.

Confcooperative Cagliari: motore economico

Le cantine aderenti a Confcooperative Cagliari sono un pilastro dell'economia agricola locale. Con oltre 1.500 soci e un fatturato complessivo superiore a 32 milioni di euro, questo network dimostra la capacità del territorio di affrontare le emergenze climatiche, mantenendo un ruolo vitale per il settore vitivinicolo sardo.