Un tragico incidente ha scosso la costa nord-ovest della Sardegna, tra le località di Argentiera e Stintino, dove Angela Plebe, una donna di 71 anni originaria della Campania e residente a Sassari, ha perso la vita dopo essere precipitata da una scogliera. La caduta, avvenuta in località La Frana, è stata di circa 20 metri. La donna stava compiendo una passeggiata lungo i suggestivi sentieri naturalistici della zona in compagnia del figlio di 34 anni, quando si è verificato l'evento fatale.

Dramma sulla scogliera: i soccorsi e l'aggravarsi delle condizioni

Il drammatico episodio si è consumato durante un momento di svago. La signora Plebe è improvvisamente caduta dalla ripida scogliera. Il figlio, nel disperato tentativo di salvarla, è rimasto ferito e ha necessitato di cure mediche immediate. È stato prontamente trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per le lesioni riportate. Sul luogo dell'incidente, la macchina dei soccorsi si è attivata con grande rapidità: sono intervenuti gli operatori del 118, supportati dall'elicottero Areus, essenziale per raggiungere l'area impervia. Nonostante la tempestività, le condizioni di Angela Plebe, che al momento dell'arrivo dei soccorritori era ancora viva e cosciente, si sono improvvisamente e gravemente aggravate, culminando purtroppo nel decesso poco dopo.

Le indagini della Questura e la complessità del territorio

Per fare piena luce sulla dinamica e sulle cause di questa tragica caduta, gli agenti della Squadra mobile della questura di Sassari hanno avviato le opportune verifiche. L'obiettivo è ricostruire con precisione ogni dettaglio dell'accaduto. La zona di La Frana, incastonata tra l'Argentiera e Stintino, è nota per le sue maestose scogliere e i percorsi naturalistici che attraggono numerosi escursionisti e amanti della natura. Tuttavia, la sua bellezza nasconde anche delle insidie, rendendo gli interventi di soccorso particolarmente complessi. In contesti costieri come questo, caratterizzati da terreni impervi e accessibilità limitata, le operazioni di salvataggio richiedono spesso l'impiego di risorse altamente specializzate.

Squadre di sommozzatori e personale di emergenza con equipaggiamenti specifici sono frequentemente coinvolti per affrontare le sfide poste da ambienti così difficili, garantendo la massima efficacia e tempestività.

Questo luttuoso evento sottolinea ancora una volta la delicatezza e la complessità degli interventi di emergenza nelle aree costiere della Sardegna. La conformazione geografica, con le sue scogliere a picco e i sentieri spesso impegnativi, impone l'utilizzo di mezzi aerei avanzati e di un personale altamente qualificato, indispensabile per assicurare risposte rapide ed efficienti in situazioni di estrema difficoltà e per mitigare i rischi intrinseci di tali ambienti naturali.