Il 25 agosto 2026, la Prefettura di Napoli ha aggiornato la situazione nei Campi Flegrei dopo la scossa sismica del 31 luglio. 3830 sfollati: 3688 hanno trovato autonoma sistemazione, 118 sono in albergo e 52 al Palatrincone.

Presenti il prefetto Michele di Bari, l’assessora regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, e rappresentanti di Pozzuoli, Città metropolitana, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Diciannove squadre dei vigili del fuoco operano per verifiche e assistenza. Eseguiti 1495 interventi, con 217 edifici inagibili (1101 unità abitative).

Il Comune di Pozzuoli ha emesso 446 ordinanze di sgombero e 10 di revoca, dopo verifiche.

Interventi e gestione dell'emergenza

I vigili del fuoco proseguono verifiche e assistenza; risolti 109 interventi idrici. I collegamenti marittimi per Ischia e Procida rimodulati dal 21 agosto. Dal 25 agosto, corsa aggiuntiva alle 5:30 da Napoli per Ischia per agevolare l’imbarco mezzi pesanti.

Un precedente bilancio indicava 215 edifici inagibili a Pozzuoli (1085 unità abitative) e 1489 nuclei familiari sgomberati (3734 persone). Il Comune aveva adottato 422 ordinanze di sgombero e dieci di revoca, permettendo a 28 persone di rientrare.

Coordinamento e supporto alla popolazione

Tra i partecipanti figuravano la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Lucia Pappalardo, e rappresentanti di Centro operativo comunale di Pozzuoli, Soru, Ufficio scolastico regionale, 118 Napoli Ovest‑Pozzuoli e forze dell’ordine.

Proseguono manutenzioni sugli edifici scolastici per garantire avvio attività didattiche entro il 15 settembre.

Il monitoraggio regionale dei collegamenti marittimi per Ischia e Procida resta attivo. Martedì prossimo, la Cabina di Regia si riunirà per coordinare emendamenti al Decreto Legge del 4 agosto 2026, sul bradisismo nell’area flegrea. A Pozzuoli, la Caritas ha aperto uno sportello di ascolto per l’emergenza abitativa, visitato dal direttore nazionale don Marco Pagniello e da don Fabio De Luca. Il servizio, in sinergia con Comune e Protezione civile regionale, si avvale di volontari con diverse competenze (avvocati, psicologi, psicoterapeuti).