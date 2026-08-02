Il 2 agosto 2026 si è conclusa la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), un vertice cruciale convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. L'incontro ha avuto l'obiettivo primario di fare il punto sulla situazione a seguito della scossa sismica che ha colpito la città di Pozzuoli e l'intera area flegrea nei giorni precedenti, causando non pochi disagi e danni.

Al vertice hanno partecipato figure istituzionali di spicco, a testimonianza dell'impegno congiunto delle autorità nell'affrontare l'emergenza. Tra i presenti figuravano il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l'assessore regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, i sindaci dei comuni compresi nell'area flegrea e il vescovo di Pozzuoli, Carlo Villano.

La loro presenza ha sottolineato la necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare.

Dal confronto è emerso un quadro dettagliato delle conseguenze immediate del sisma. Il numero di edifici dichiarati inagibili dai vigili del fuoco è rimasto stabile, confermando le stime iniziali. Si tratta di dieci edifici residenziali, che non possono più essere abitati in sicurezza, e di sette attività commerciali, la cui operatività è stata interrotta. A questi si aggiunge l'ex area Olivetti, un sito di notevole estensione per il quale sono tuttora in corso ulteriori e approfonditi sopralluoghi tecnici volti a determinarne l'agibilità e la stabilità strutturale.

Le ripercussioni sociali sono state immediate e significative: ben 144 nuclei familiari sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, trovandosi improvvisamente senza un tetto.

Per far fronte a questa emergenza abitativa, ottantotto persone, tra cui un gruppo vulnerabile di diciassette minori, sono state prontamente accolte e ospitate presso il Palatrincone di Pozzuoli, una struttura adibita a centro di accoglienza temporaneo. Le restanti famiglie e individui coinvolti hanno, invece, provveduto autonomamente a trovare una sistemazione alternativa, dimostrando una capacità di reazione e adattamento.

Assistenza e verifiche di agibilità: le priorità

Durante i lavori del Centro Coordinamento Soccorsi, è stata posta una forte enfasi sull'urgenza di fornire risposte concrete e rapide alle esigenze della popolazione sfollata. È stata richiamata la necessità di garantire con la massima celerità sia soluzioni alberghiere sia l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Tali misure di supporto saranno attivate in base agli esiti definitivi delle verifiche di agibilità condotte in maniera capillare dai vigili del fuoco, che rappresentano l'autorità tecnica preposta a tali accertamenti.

La gestione dell'accoglienza e la garanzia della sicurezza dei cittadini rimangono, pertanto, priorità assolute per le autorità locali e regionali. Queste ultime continuano a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione sul territorio e a coordinare con precisione tutti gli interventi di assistenza necessari, assicurando un flusso continuo di informazioni e un supporto operativo costante alla comunità colpita.

Il ruolo strategico del Centro Coordinamento Soccorsi nell'emergenza

Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), la cui sede è stabilmente presso la Prefettura di Napoli, riveste un ruolo di fondamentale importanza nella gestione delle emergenze. La sua funzione principale è quella di coordinare in modo efficace e sinergico tutte le attività di emergenza e di assistenza che si rendono necessarie in caso di eventi calamitosi, siano essi di natura sismica o di altra tipologia. In questa specifica occasione, legata alla scossa che ha interessato la zona dei Campi Flegrei, il Centro ha saputo riunire i rappresentanti delle principali istituzioni presenti sul territorio.

L'obiettivo strategico di questa struttura è duplice: da un lato, valutare con accuratezza l'entità dei danni subiti dalle infrastrutture e dalle abitazioni; dall'altro, pianificare con tempestività e precisione tutte le misure di supporto e di assistenza alla popolazione direttamente coinvolta.

L'impegno primario del CCS è, dunque, quello di garantire la massima sicurezza dei cittadini e di fornire risposte rapide ed efficienti a tutte le esigenze abitative e logistiche che emergono a seguito degli sgomberi forzati, assicurando che nessuno venga lasciato solo di fronte alle difficoltà.