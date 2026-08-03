La Procura di Napoli ha avviato accertamenti esplorativi sulla messa in sicurezza di alcuni costoni nell'area dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo una forte scossa sismica. L'indagine, al momento, non ipotizza reati né registra indagati, concentrandosi sull'acquisizione di documentazione. I magistrati della sezione "lavoro e colpe professionali", coordinati dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, stanno esaminando la gestione degli interventi previsti.

Un aspetto centrale degli accertamenti riguarda i fondi stanziati per la messa in sicurezza dei costoni, che, tuttavia, risultano ancora inutilizzati.

L'attenzione si concentra sia sulle condizioni di sicurezza post-sisma sia sull'effettiva attuazione delle misure finanziate per ridurre il rischio idrogeologico nei Campi Flegrei.

Interventi tecnici per la sicurezza dei costoni flegrei

In parallelo all'indagine, Sogesid ha avviato attività propedeutiche alla progettazione degli interventi sul costone Cento Camerelle a Bacoli (Napoli). L'area, un importante complesso archeologico romano che ha subito una frana a Marina Grande, è al centro di un piano di riqualificazione. Gli interventi, per un importo complessivo di 10,73 milioni di euro e suddivisi in due lotti funzionali, includono indagini geologiche, geotecniche, sismiche e rilievi specialistici, anche batimetrici marini.

Sogesid, quale Soggetto Attuatore, coordina l'intero processo realizzativo – dalla progettazione all'affidamento dei lavori e al monitoraggio – con il supporto della Società di Ingegneria e Architettura SPERI. Le operazioni, la cui durata è stimata in circa dieci-quindici giorni lavorativi, coinvolgono il costone e le aree limitrofe all'arenile, in coordinamento con gli enti competenti per autorizzazioni e sicurezza. Tali attività sono strategiche per accelerare la definizione progettuale e attuare le misure di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area dei Campi Flegrei.

Verifica dei fondi e monitoraggio del territorio

La documentazione acquisita dalla Procura di Napoli mira a verificare l'effettivo impiego dei fondi stanziati per la messa in sicurezza dei costoni e a garantirne la realizzazione.

L'area dei Campi Flegrei è particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza territoriale; monitoraggio e progettazione sono fondamentali per la tutela sia dei residenti che del prezioso patrimonio archeologico.