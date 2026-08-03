La Commissione Europea ha sospeso il nuovo bando per la continuità territoriale sulla tratta aerea tra Alghero e Milano Linate. La decisione impone il rispetto del termine minimo di sei mesi per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, anche se si tratta di una riedizione di una gara precedente andata deserta.

L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha precisato che la Regione Sardegna non ha commesso errori procedurali. La Commissione, ha spiegato, ha adottato un’interpretazione più restrittiva e formalistica del Regolamento (CE) 1008/2008 e dei suoi orientamenti, non applicata in casi analoghi del passato.

Nonostante il precedente bando fosse andato deserto per mancanza di interesse degli operatori, la Commissione ha comunque richiesto l’osservanza dell’intervallo minimo di sei mesi tra pubblicazione e avvio della nuova gara.

La decisione europea e il Regolamento (CE) 1008/2008

La sospensione riguarda l’affidamento dei voli agevolati tra Alghero e Milano Linate, fondamentali per la continuità territoriale. La Commissione Europea ha basato la sua decisione sull’applicazione rigorosa delle norme comunitarie che regolano le procedure di gara per le rotte soggette a obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al Regolamento (CE) 1008/2008. Questo regolamento disciplina le regole comuni per i servizi aerei nella Comunità e stabilisce le condizioni per l’imposizione di obblighi di servizio pubblico su rotte essenziali.

Prevede che le gare pubbliche per tali rotte debbano essere pubblicizzate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per almeno sei mesi, un requisito ribadito anche per bandi riproposti dopo un esito negativo.

Nel frattempo, la Regione Sardegna, in collaborazione con il Ministero e la Commissione Europea, sta lavorando attivamente per garantire la continuità dei collegamenti. L’obiettivo è attivare una proroga dell’attuale regime e predisporre un nuovo bando, affinché l’affidamento possa entrare in vigore al più tardi con l’inizio della stagione Iata Summer 2027.