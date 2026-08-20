Un tentativo di evasione è stato sventato nella mattinata del 20 agosto 2026 all'interno del carcere di Torino, grazie alla pronta e decisiva azione della polizia penitenziaria. L'episodio ha visto un detenuto tentare la fuga dall'istituto, ma è stato bloccato dagli agenti prima che potesse guadagnare l'esterno, scongiurando così un grave pericolo per la sicurezza carceraria.

La dinamica dell'accaduto ha avuto inizio quando un detenuto ha improvvisamente iniziato a correre con determinazione verso il corpo di guardia blindato, una struttura cruciale situata all'ingresso principale dell'istituto.

Il suo obiettivo era chiaro: raggiungere l'uscita e forzare le porte per ottenere la libertà. Tuttavia, la vigilanza e la reattività del personale di polizia penitenziaria si sono rivelate fondamentali. Gli agenti sono intervenuti con immediatezza, riuscendo a fermare il detenuto prima che potesse concretizzare il suo intento di fuga.

Il Sappe, sindacato autonomo della polizia penitenziaria, ha comunicato che la pronta reazione degli agenti ha permesso di chiudere immediatamente le grate e le porte pedonali, impedendo così l'evasione. Durante il concitato tentativo di proseguire nella sua azione, il ristretto, in evidente stato di agitazione e urlando, ha anche spintonato un'agente. Altri poliziotti sono prontamente intervenuti, riuscendo a bloccarlo all'ingresso.

Il detenuto ha continuato a manifestare la sua frustrazione, cercando di aprire e spingere le porte ormai chiuse, prima di essere definitivamente riportato all'interno dell'istituto penitenziario.

L'allarme del Sappe: "Servono più strumenti e sicurezza"

Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, definendolo un episodio gravissimo. Capece ha sottolineato che "solo grazie alla professionalità, alla prontezza e al coraggio dei nostri colleghi, non si è trasformato in un'evasione", evidenziando il ruolo cruciale degli operatori penitenziari nella gestione di situazioni ad alto rischio.

Sulla stessa linea, Vicente Santilli, segretario nazionale Sappe per il Piemonte, ha ribadito con forza la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure per la polizia penitenziaria.

Santilli ha avanzato richieste specifiche per migliorare la sicurezza all'interno delle carceri, invocando "rinforzi di personale, sistemi di sicurezza efficienti e strumenti di autodifesa adeguati alle specificità del lavoro penitenziario". Queste richieste mirano a fornire agli agenti le risorse necessarie per affrontare le crescenti sfide e i pericoli intrinseci al loro ruolo.

Il contesto del carcere Lorusso e Cutugno

Il carcere di Torino, ufficialmente noto come Lorusso e Cutugno, rappresenta una delle strutture penitenziarie più significative del Piemonte. La gestione di un istituto di tale portata comporta sfide complesse, e la struttura ha registrato diversi episodi critici negli ultimi tempi, inclusi tentativi di evasione e tensioni tra detenuti, che richiedono un'attenzione costante e interventi mirati.

L'istituto è equipaggiato con vari sistemi di sicurezza, tra cui avanzate telecamere di sorveglianza, e si avvale di un personale dedicato al controllo. Questi strumenti e risorse sono impiegati quotidianamente nelle attività di prevenzione e di intervento rapido, essenziali per mantenere l'ordine e garantire la sicurezza all'interno delle mura carcerarie. Nonostante queste dotazioni, l'episodio odierno e le richieste del Sappe evidenziano una persistente necessità di rafforzare ulteriormente le misure e il supporto al personale.