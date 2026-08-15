Giorgio Musiani, padre di Nicola Musiani, il 53enne brutalmente ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi, è stato vittima di una nuova aggressione. L'episodio si è verificato nel parcheggio di Pinarella di Cervia, lo stesso luogo dove il figlio perse la vita e dove l'anziano, un uomo di 84 anni, risiede stabilmente nel suo camper. La vicenda ha riacceso i riflettori su una zona già segnata da tragici eventi.

Secondo quanto ricostruito, l'84enne Giorgio Musiani ha sorpreso un giovane intento a rubargli la bicicletta. L'anziano ha raccontato con lucidità i momenti concitati dell'accaduto: “Ero come sempre dentro al mio camper e ho sentito strani rumori… Sono uscito: c’era un uomo seduto sulla mia bicicletta… l’ho avvicinato per mandarlo via.

Lui ha reagito e mi ha dato un violento pugno sul naso”. Un gesto di coraggio che gli è costato un colpo al volto.

La reazione e la fuga dell'aggressore a Pinarella

L'aggressione subita da Giorgio Musiani si è consumata nello stesso spiazzo che, meno di un mese prima, era stato teatro dell'omicidio di suo figlio Nicola, un evento che il Gip aveva definito di “animalesca violenza”. Dopo aver colpito l'anziano, il giovane aggressore si è immediatamente dato alla fuga, lasciando Musiani ferito al naso. Nonostante il trauma e la vicinanza temporale con la tragedia che ha colpito la sua famiglia, Giorgio Musiani ha espresso una ferma e commovente determinazione.

L'anziano ha dichiarato di non sapere se questo nuovo episodio sia stato un avvertimento o un semplice fatto isolato legato a un tentativo di furto, ma ha ribadito con forza la sua intenzione di non abbandonare il luogo che per lui rappresenta casa e memoria.

“Io non ho paura di stare da solo. Io non scappo. Niente e nessuno mi manderà via dal mio camper ed è lì che voglio vivere e morire”, ha affermato, sottolineando un legame indissolubile con il suo spazio vitale.

Le indagini sull'omicidio di Nicola Musiani: sviluppi recenti

Nel frattempo, le indagini relative all'omicidio di Nicola Musiani hanno portato a significativi sviluppi. Per la morte del 53enne sono stati arrestati quattro giovani, mentre un sedicenne è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Bologna. Il parcheggio di Pinarella di Cervia, scenario di entrambi gli episodi di violenza, è divenuto un punto focale per le forze dell'ordine, che continuano a monitorare l'area con attenzione.

Pinarella di Cervia: da località turistica a teatro di cronaca

Pinarella di Cervia, una frazione del comune di Cervia, è storicamente conosciuta come una rinomata località costiera dell'Emilia-Romagna, apprezzata per le sue spiagge e per essere una meta privilegiata del turismo estivo, in particolare per campeggiatori e camperisti. Tuttavia, negli ultimi tempi, questa zona ha purtroppo acquisito visibilità anche per gravi episodi di cronaca che hanno scosso la comunità locale e i visitatori.

Il parcheggio dove Giorgio Musiani ha scelto di vivere nel suo camper non è solo un'area di sosta, ma un luogo che per lui riveste un profondo significato personale e familiare, nonostante i recenti e drammatici fatti di violenza che lo hanno coinvolto direttamente e indirettamente. La sua scelta di rimanere lì testimonia una resilienza notevole di fronte al dolore e alla paura.