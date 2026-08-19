Il mondo del commercio torinese e l'intera Regione Piemonte sono in lutto per la scomparsa di Gino Mattiolo, figura di spicco e vicepresidente di Ascom Confcommercio Torino, venuto a mancare all'età di 80 anni. La notizia del decesso di Mattiolo è stata diffusa il 19 agosto 2026, suscitando profondo cordoglio in tutto il territorio. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha immediatamente espresso le sue sentite condoglianze, ricordando con stima e riconoscenza il ruolo fondamentale che Mattiolo ha ricoperto per il settore commerciale della città e l'impegno costante dimostrato nel corso della sua lunga e proficua carriera.

La dipartita di Gino Mattiolo lascia un vuoto significativo, non solo nell'ambito associativo di Ascom Confcommercio Torino, ma anche nel tessuto economico e sociale piemontese. La sua presenza era un punto di riferimento imprescindibile per gli operatori del settore, un interlocutore autorevole e un promotore instancabile delle istanze del commercio locale. L'età di 80 anni testimonia una vita dedicata al lavoro e al servizio della comunità, un percorso che ha lasciato un'impronta indelebile e un'eredità di valori e professionalità.

Il cordoglio del presidente Cirio per una figura di riferimento

Il presidente Alberto Cirio ha voluto manifestare pubblicamente il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Gino Mattiolo.

In una dichiarazione ufficiale, Cirio ha affermato: “Esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa di Gino Mattiolo, una persona che ha indubbiamente lasciato un segno importante e tangibile nel nostro territorio. La sua dedizione e la sua visione sono state un faro per molti, e il suo contributo allo sviluppo del commercio torinese è stato inestimabile.” Le parole del presidente sottolineano non solo la stima istituzionale, ma anche un riconoscimento personale dell'influenza positiva che Mattiolo ha esercitato.

Cirio ha poi proseguito, evidenziando come l'impegno e la dedizione di Gino Mattiolo siano stati un esempio per intere generazioni di commercianti e imprenditori. La sua capacità di interpretare le esigenze del settore e di lavorare per il suo miglioramento continuo lo ha reso una personalità rispettata e ammirata.

Il presidente della Regione Piemonte ha voluto così onorare la memoria di un uomo che ha saputo coniugare la passione per il proprio lavoro con un profondo senso di responsabilità civica, contribuendo attivamente alla crescita e alla prosperità della regione.

L'eredità di Gino Mattiolo nel commercio torinese

Nel suo messaggio di cordoglio, Alberto Cirio ha voluto mettere in risalto l'intero percorso umano e professionale di Gino Mattiolo. Ha riconosciuto l'importanza del suo operato per l'intera comunità piemontese, sottolineando come la sua leadership e la sua esperienza fossero un pilastro per il commercio locale. Mattiolo, in qualità di vicepresidente di Ascom Confcommercio Torino, era universalmente considerato una figura di riferimento, la cui saggezza e il cui pragmatismo erano costantemente ricercati e apprezzati.

La scomparsa di Gino Mattiolo rappresenta, come evidenziato dalle parole del presidente regionale, una perdita significativa per il territorio. La sua visione strategica, la sua profonda conoscenza del settore e la sua instancabile attività a favore degli associati hanno plasmato per anni le politiche e le iniziative di Ascom Confcommercio Torino. Il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria di quanti lo hanno conosciuto e collaborato con lui, e la sua eredità continuerà a ispirare le future generazioni di imprenditori e rappresentanti del commercio. Il suo impegno per il bene comune e per la valorizzazione del tessuto economico locale è un lascito prezioso che perdurerà nel tempo.