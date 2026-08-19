La Protezione civile della Regione Toscana ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico, con attenzione al reticolo minore. L'avviso interessa il nord-ovest della Toscana, specificamente la provincia di Massa-Carrara, e sarà valido dalle ore 20:00 alle ore 24:00 di giovedì 20 agosto.

Previsioni e raccomandazioni per il maltempo

L'emissione dell'allerta è motivata dal previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla sera di giovedì 20 agosto. La Sala operativa unica della Protezione civile ha agito in considerazione delle criticità attese nelle aree interessate.

Si segnala inoltre un ulteriore peggioramento del quadro meteo per la giornata di venerdì.

L'allerta gialla è stata disposta per la possibilità di fenomeni temporaleschi di forte intensità, che potrebbero causare problematiche idrogeologiche e idrauliche, soprattutto a carico del reticolo idrico minore. Per questo, si raccomanda a popolazione e amministrazioni locali di mantenere un alto livello di attenzione nelle ore indicate.

Il sistema di allerta regionale

La Sala operativa della Protezione civile regionale emette regolarmente allerte meteo di colore giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore in presenza di condizioni avverse. Queste misure sono fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per prevenire danni.

Precedenti allerte, come quella del 17 agosto, hanno interessato le province settentrionali della Toscana (validità 5:00-18:00), con previsione di temporali anche forti.

La Protezione civile regionale monitora costantemente l'evoluzione meteo, aggiornando le allerte. Si invita la cittadinanza a seguire le indicazioni ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti.