I Carabinieri della compagnia di Jesi hanno denunciato a piede libero un ventenne di origini straniere, regolarmente presente sul territorio nazionale, dopo essere stato trovato in possesso di dieci involucri di cocaina e una carta d’identità alterata. L'operazione è avvenuta nella mattinata del 25 agosto 2026 a Castelbellino, in provincia di Ancona, durante un ordinario controllo stradale. Il giovane è stato fermato da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile mentre transitava con un’utilitaria lungo una delle vie del centro abitato.

Il ritrovamento della droga e del documento falso

Durante il fermo, l'atteggiamento del ragazzo ha subito destato i sospetti dei militari. L'evidente nervosismo mostrato dal conducente ha spinto i Carabinieri a procedere con una perquisizione personale, un'intuizione che si è rivelata fondata. L’operazione ha portato alla luce dieci involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 7,4 grammi. La sostanza stupefacente, già accuratamente confezionata, era presumibilmente destinata all'immissione sul mercato illecito locale, un segnale preoccupante per la diffusione della droga nella zona.

Ma le sorprese non si sono limitate allo stupefacente. Al momento dell’identificazione, il ventenne ha tentato di eludere i controlli esibendo una carta d’identità palesemente alterata.

Il documento, privo del fondamentale microchip di sicurezza, non ha superato l'attento esame dei militari, rivelandosi un falso. Sia la significativa quantità di cocaina sia il documento d'identità contraffatto sono stati immediatamente posti sotto sequestro, elementi chiave per le successive indagini.

Le accuse e l'impegno dell'Arma in Vallesina

Per il giovane sono scattate le accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, finalizzata allo spaccio, e di falsità materiale commessa dal privato. La denuncia è stata formalmente inoltrata alla Procura della Repubblica, che ora si occuperà del caso. Questa operazione si inserisce nel più ampio contesto dei costanti servizi di presidio e controllo del territorio che l'Arma dei Carabinieri svolge nella Vallesina.

L'obiettivo primario di queste attività è la prevenzione e il contrasto di fenomeni criminali, con un'attenzione particolare alla lotta contro lo spaccio di droga e all'uso di documenti falsi, per garantire maggiore sicurezza alla comunità.

La Compagnia Carabinieri di Jesi, responsabile per l'area di Castelbellino e dei comuni limitrofi, continua a operare con determinazione attraverso le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile. Questi interventi sono essenziali per mantenere l'ordine pubblico, prevenire reati e assicurare che il territorio rimanga protetto da attività illecite, rafforzando così la fiducia dei cittadini nelle forze dell'ordine.