La città di Torino è attualmente teatro di intense ricerche per un detenuto di 35 anni, di origini marocchine, evaso nel tardo pomeriggio del 4 agosto 2026. La fuga è avvenuta dopo una visita medica presso l'ospedale San Giovanni Bosco. Inizialmente, si era diffusa la notizia di una seduta di dialisi, ma è stato successivamente precisato che si trattava di una generica visita medica. Le forze dell'ordine sono mobilitate per rintracciare il fuggitivo, la cui evasione ha innescato una vasta operazione di ricerca sul territorio.

La dinamica dell'evasione: dall'arresto alla fuga

Il detenuto era stato arrestato il 1° agosto. Nella giornata del 4 agosto, intorno a mezzogiorno, l'uomo ha manifestato un grave malore. Il medico del carcere ha quindi disposto il suo trasferimento d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco, avvalendosi del servizio di emergenza 118. Al termine della visita e una volta dimesso, si è verificato l'episodio cruciale: mentre era sotto scorta degli agenti della polizia penitenziaria, il detenuto ha aggredito gli accompagnatori ed è riuscito a fuggire. L'evasione è avvenuta prima che potesse essere ricondotto al carcere Lorusso e Cutugno, l'istituto penitenziario da cui proveniva e dove avrebbe dovuto fare ritorno.

Il contesto: ospedale e carcere coinvolti

L'ospedale San Giovanni Bosco è una delle principali strutture sanitarie di Torino e ha rappresentato lo scenario della fuga. Il carcere Lorusso e Cutugno, dal quale il detenuto era stato trasferito per la visita, è a sua volta uno degli istituti penitenziari più importanti della città. Questa struttura è dotata di una sezione sanitaria interna per le esigenze dei reclusi, ma per le emergenze o visite specialistiche più complesse, come in questo caso, si avvale dei collegamenti con gli ospedali cittadini. L'episodio evidenzia le complessità e le sfide legate alla gestione della sicurezza durante i trasferimenti di detenuti tra strutture sanitarie e penitenziarie, richiedendo una costante vigilanza da parte delle autorità competenti.