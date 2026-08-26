Si è registrato in Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio sanitario regionale. Un uomo di 55 anni, residente a Vimercate, ha scelto di porre fine alla propria vita con il supporto diretto del sistema sanitario pubblico. L'episodio, di grande rilevanza, si è svolto nella sua abitazione, dove il paziente, affetto da una grave patologia irreversibile, ha potuto accedere al farmaco letale in presenza di personale sanitario, in stretta osservanza delle procedure stabilite.

L'uomo, identificato come Domenico Zuccarella, era affetto da una malattia neurodegenerativa che lo aveva reso tetraplegico e completamente dipendente da assistenza continua.

La sua richiesta di accedere al suicidio assistito era stata formalizzata nei mesi precedenti e aveva seguito l'iter procedurale delineato dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019. Il Servizio sanitario regionale ha fornito il farmaco letale necessario e ha assicurato la presenza costante di personale sanitario qualificato per tutta la durata della procedura. La famiglia di Domenico era presente e vicina all'uomo al momento del decesso.

La procedura e il quadro normativo

La procedura si è svolta in piena conformità con le precise indicazioni della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito le condizioni essenziali per l'accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia.

La richiesta avanzata da Zuccarella è stata attentamente valutata da un comitato etico e da una commissione medica dedicata, che hanno verificato la sussistenza di tutti i requisiti fondamentali: una patologia irreversibile, una sofferenza fisica o psicologica intollerabile, la piena capacità di intendere e di volere del paziente, e la sua dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

Il farmaco letale è stato somministrato in modo autonomo dal paziente stesso, in accordo con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle specifiche linee guida regionali. Il Servizio sanitario ha fornito tutto il supporto necessario per assicurare il pieno rispetto della volontà del paziente e per garantire la massima sicurezza durante l'intera procedura.

Il ruolo del Servizio sanitario lombardo

Il caso di Domenico Zuccarella assume un'importanza storica, rappresentando la prima applicazione in Lombardia della possibilità di accedere al suicidio assistito attraverso il sistema sanitario pubblico. La Regione Lombardia, tramite le proprie strutture dedicate, ha seguito l'intero e complesso percorso, dalla valutazione iniziale della richiesta alla fornitura del farmaco specifico e all'assistenza continua durante l'attuazione della procedura.

Il Servizio sanitario regionale lombardo è l'ente preposto all'organizzazione e all'erogazione dei servizi sanitari sul territorio, con il compito di garantire l'accesso equo alle cure e il pieno rispetto delle normative vigenti.

La gestione di questo specifico caso ha scrupolosamente seguito le indicazioni della Corte Costituzionale e le procedure operative definite dalle autorità sanitarie regionali, stabilendo un precedente significativo per il futuro.