Due marittimi, uno pachistano e uno indonesiano, hanno perso la vita in un attacco avvenuto all'imbocco del Mar Rosso, nello stretto di Bab el-Mandeb, al largo delle coste dello Yemen. Un mercantile su cui viaggiavano è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. La notizia è stata diffusa dalla società di sicurezza marittima britannica Vanguard, dopo le prime segnalazioni dell'Ukmto, agenzia di sorveglianza della navigazione commerciale con sede a Dubai.

L'attacco al mercantile e le operazioni di soccorso

L'imbarcazione colpita è stata soccorsa da un'unità della marina dello Yemen.

Il Paese, in un contesto di profonda divisione, vede le sue autorità filo-saudite controllare una porzione del territorio, mentre la parte restante è sotto il controllo delle milizie Houthi, di orientamento sciita e filo-iraniano. Durante le operazioni di soccorso, l'unità della marina yemenita è stata a sua volta bersagliata da colpi di arma da fuoco, un incidente che ha causato il ferimento di un militare yemenita. Se l'attacco al mercantile fosse confermato come opera degli Houthi, si tratterebbe delle prime vittime civili in mare in questa serie di azioni ribelli nello stretto.

Il ruolo strategico dello stretto di Bab el-Mandeb

Lo stretto di Bab el-Mandeb riveste un'importanza strategica cruciale, fungendo da collegamento vitale tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden.

Questa rotta è una delle principali vie di transito per il traffico marittimo internazionale, in particolare per il trasporto di petrolio, rendendola un punto nevralgico per la sicurezza globale. Le autorità yemenite hanno riferito che quattro persone sono morte in seguito a un attacco missilistico contro una nave commerciale nello stretto. Tra le vittime figurano quattro cittadini pachistani e un indonesiano. Le stesse autorità yemenite hanno attribuito l'attacco ai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran. Questi eventi segnano le prime vittime note tra l'equipaggio di navi commerciali in questa nuova fase di conflitto nella regione.

Contesto della guerra civile in Yemen

La situazione nello Yemen rimane estremamente complessa, caratterizzata da una guerra civile che vede contrapporsi le forze filo-saudite e le milizie Houthi.

Questo conflitto ha registrato una nuova escalation dopo un periodo di tregua durato diversi anni, inaspritosi in seguito agli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Lo stretto di Bab el-Mandeb, in questo scenario, continua a rappresentare un punto nevralgico non solo per la sicurezza della navigazione, ma anche per i complessi interessi energetici e geopolitici dell'intera regione.